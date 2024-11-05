Енергоефективні будинки: в Україні розробили вимоги для будівництва за стандартом ЄС — Finance.ua

Енергоефективні будинки: в Україні розробили вимоги для будівництва за стандартом ЄС Сьогодні 07:16 — Казна та Політика

Міністерство розвитку громад та територій України розробило вимоги до будівель за стандартом NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) в Україні.

Про це пресслужба міністерства повідомила у Фейсбуці

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«Міністерство розвитку громад та територій України у співпраці з провідними фахівцями та організаціями у сфері енергоефективності розробило вимоги до будівель NZEB, котрі визначають низку показників та параметрів, за якими буде перевірятись відповідність будівлі стандарту NZEB», — йдеться в повідомленні.

NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) — це будівлі з близьким до нульового споживанням енергії. Такі будівлі мають високі показники енергоефективності, а значна частина їх енергоспоживання забезпечується з відновлюваних джерел енергії, як-от вітер або сонце.

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У Мінрозвитку зазначають, що перехід до спорудження будівель за новим стандартом передбачений директивами Євросоюзу, де всі нові будівлі зводяться за цим стандартом з 2020 року. В межах виконання Угоди про асоціацію з ЄС Україна також взяла на себе зобов’язання щодо імплементації цього механізму, адже перехід на будівництво за стандартом NZEB — це важливий крок на шляху до зниження енергоспоживання та енергетичної незалежності.

Такі будівлі забезпечують не лише затишок, комфорт та екологічність, а й дозволяють заощаджувати сімейний бюджет на оплаті комунальних послуг та енергетичних ресурсів.

Укрінформ За матеріалами:

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