На енергоефективність та посилення стійкості енергосистеми виділять ще 759 млн — Finance.ua

На енергоефективність та посилення стійкості енергосистеми виділять ще 759 млн Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

На енергоефективність та посилення стійкості енергосистеми виділять ще 759 млн

Уряд затвердив порядок використання коштів Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Ідеться про додаткову програму енергоефективності та посилення стійкості енергосистеми України на 759 млн грн.

На що підуть кошти

«Передусім на зниження ставок по кредитах для реалізації проектів енергоефективності та встановлення альтернативних джерел енергії», — зазначив Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, держава розширює можливість отримати пільгові позики, аби бізнес та люди могли зменшити споживання електроенергії або створити додаткове джерело для її генерації.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів Ставку, присвячену єдиній темі — енергетичній безпеці. Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів.

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