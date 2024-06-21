З пільгами та кредитними програмами: Зеленський доручив спростити для українців встановлення сонячних панелей та акумуляторів — Finance.ua
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З пільгами та кредитними програмами: Зеленський доручив спростити для українців встановлення сонячних панелей та акумуляторів

Енергетика
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З пільгами та кредитними програмами: Зеленський доручив спростити для українців встановлення сонячних панелей та акумуляторів
З пільгами та кредитними програмами: Зеленський доручив спростити для українців встановлення сонячних панелей та акумуляторів
Президент України Володимир Зеленський провів Ставку, присвячену єдиній темі — енергетичній безпеці. Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів.
За словами президента, під час засідання заслухали доповіді прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра енергетики Германа Галущенка, голови НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова та командувача Повітряних сил Миколи Олещука.
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«Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами», — повідомив Зеленський.
Крім того, президент очікує від уряду стратегії розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави. Усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями.
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«Сонячні панелі, смартлічильники та установки зберігання енергії якнайшвидше мають з’явитися в кожній школі, у кожній лікарні. Обласним військовим адміністраціям доручили проконтролювати це на місцевому рівні», — додав глава держави.
Він зазначив, що в Україні активно готуються до наступного опалювального сезону.
«Відновлюємо те, що можна відновити, будуємо комплексний захист з інженерних споруд, систем РЕБ та ППО. Працюємо з партнерами над додатковими системами Patriot. Робимо все, щоб російські спроби шантажувати теплом та світлом провалилися», — резюмував Зеленський.

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За матеріалами:
УНН
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