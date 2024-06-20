Зеленський анонсував рішення для більш надійного проходження опалювального сезону — Finance.ua

Зеленський анонсував рішення для більш надійного проходження опалювального сезону Сьогодні 11:05 — Енергетика

Зеленський анонсував рішення для більш надійного проходження опалювального сезону, Фото: president.gov.ua

Україна готує рішення, які зроблять надійнішим проходження нового опалювального сезону.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні 19 червня.

«Ми маємо повернути реальну енергетичну безпеку в усіх її аспектах та подолати російське ставлення до енергії, до енергоресурсів як до зброї. Це стосується також і захисту від російського енерготерору. Світ і в цьому здатен допомогти. Вже на липень ми готуємо перші кроки саме в цьому напрямі», — розповів він.

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Зеленський додав, що провів нараду з членами уряду, Офісом президента та секретарем Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації в енергетиці.

«Ми готуємо рішення, які зроблять більш надійним проходження опалювального сезону та дадуть людям більше можливостей пройти і зараз цей надзвичайно складний період з погляду енергетики, дефіцитів і відключень», — заявив президент.

Він також зазначив, що доручив представити всі деталі щодо того, що може зробити держава, а також на які конкретні напрями в енергетиці треба й надалі мобілізовувати партнерів України.

Довідка Finance.ua:

у ніч проти 20 червня російські війська обстріляли Україну, внаслідок чого пошкоджені енергообʼєкти у чотирьох областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській;

за даними НБУ, відновлення потужностей з виробництва електроенергії за рахунок розподіленої генерації в Україні потребує мільярдів доларів;

У Міненерго кажуть, що уникнути відключень електроенергії в осінньо-зимовий період буде важко через значні пошкодження інфраструктури. Україна активно готується та докладає максимум зусиль, аби взимку відключення електроенергії були якнайкоротшими.

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