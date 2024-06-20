Внаслідок російського обстрілу пошкоджені енергообʼєкти у чотирьох областях — Finance.ua

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Внаслідок російського обстрілу пошкоджені енергообʼєкти у чотирьох областях

Енергетика
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Внаслідок російського обстрілу пошкоджені енергообʼєкти у чотирьох областях
Внаслідок російського обстрілу пошкоджені енергообʼєкти у чотирьох областях
У ніч проти 20 червня російські війська обстріляли Україну, внаслідок чого пошкоджені енергообʼєкти у чотирьох областях.
Про це повідомляє в Укренерго.
Зазначається, що безпілотники завдали масованого удару по обʼєктах цивільної енергетичної інфраструктури України.

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У результаті пошкоджене обладнання на енергообʼєктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях. Наслідки уточнюються.
У пресслужбі ДТЕК повідомили, що російські військові уночі 20 червня атакували теплоелектростанцію ДТЕК, внаслідок чого троє енергетиків дістали поранення, також серйозно пошкоджене обладнання станції.
ДТЕК нагадав, що це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії за останні 3 місяці.
«З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК Енерго були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 53 працівника було поранено, 3 енергетиків загинули», − йдеться в повідомленні.
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В Укренерго увечері 19 червня також повідомили, що 20 червня графіки відключень електроенергії діятимуть з 06:00 до 24:00.
З 06:00 до 24:00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками
В Укренерго зазначили, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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