У Польщі під час перевірки опалення вимагатимуть сертифікат енергоефективності — Finance.ua

У Польщі під час перевірки опалення вимагатимуть сертифікат енергоефективності Сьогодні 07:49 — Особисті фінанси

У Польщі під час перевірки опалення вимагатимуть сертифікат енергоефективності

Міністерство розвитку та технологій у Польщі нагадало про вимогу мати сертифікати енергоефективності. Цей документ перевірятимуть під час регулярних оглядів опалення, а за його відсутність нараховуватимуться штрафи. Проте не всі повинні мати цей сертифікат.

Про це пише видання inpoland.net.pl.

Сертифікат енергетичної ефективності — це документ, який визначає обсяг потреби в енергії, необхідний для задоволення енергетичних потреб, пов’язаних з використанням будівлі або частини будівлі.

Сертифікат можна отримати в паперовій або електронній формі, він дійсний 10 років.

Хто повинен отримати документ

Однак не всі повинні мати цей документ. Власникам домогосподарств, які використовують будівлю (або її частину) для власних потреб (тобто не для продажу чи здачі в оренду) сертифікат не потрібен.

Документ потрібен в першу чергу власникам або управителям приміщень, які продаватимуть житло або здаватимуть його в оренду, а також інвесторам (до подачі повідомлення про завершення будівництва).

Вартість енергетичного сертифікату сягає кількох сотень злотих.

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При продажі приміщення або здачі його в оренду сертифікат необхідно передати новому власнику (орендарю).

Особам, які не нададуть енергетичний сертифікат, загрожує штраф до 5000 злотих.

Де і коли його перевірятимуть

У положенні про енергетичний сертифікат зазначено, що сертифікат може бути перевірений під час періодичних перевірок системи опалення. Періодичність перевірок:

не рідше одного разу на 5 років — для котлів номінальною тепловою потужністю від 20 кВт до 100 кВт,

не рідше одного разу на 2 роки — для котлів, що працюють на рідкому або твердому паливі, номінальною тепловою потужністю понад 100 кВт,

не рідше одного разу на 4 роки — для газових котлів номінальною тепловою потужністю понад 100 кВт,

не рідше одного разу на 3 роки — для не зазначених вище джерел тепла, номінальною тепловою потужністю понад 70 кВт.

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