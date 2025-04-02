Ціни на сири не знижуються через 25% націнки торговельних мереж — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціни на сири не знижуються через 25% націнки торговельних мереж

32
Ціни на сири не знижуються через 25% націнки торговельних мереж
Ціни на сири не знижуються через 25% націнки торговельних мереж
Найважчий період для українських сироварів вже минув, з падінням цін на сировину рентабельність виробництва сирів збільшується, повідомило галузеве інформаційно-аналітичне агентство «Інфагро».
«Стимулюючи продажі, оператори можуть собі дозволити широке використання акційних продажів зі зниженням цін, яке часто сягає 25%, але базові прайси залишаються незмінними. Якщо з осені знову подорожчає сировина, то сировари будуть мати „запас міцності“, щоб не піднімати ціни знову. В такому випадку вони просто зможуть зменшити обсяги продажів через акції», — зазначили аналітики.
Експерти звернули увагу, що торговельні мережі не хочуть поступитися своєю маржинальністю і часто закладають близько 25% націнки. Як для такого дорогого товару, це надто багато, наголошують аналітики. В країнах ЄС торговельні націнки мереж значно скромніші. Наприклад, в Угорщині недавно були запроваджені обмеження націнки супермаркетів до 10% на 30 харчових продуктів, з них 10 видів — молочних, у тому числі сир.
«Суттєві акційні цінові знижки на вітчизняні сири та зміцнення курсу євро справили певний вплив на зменшення обсягів імпорту товару. Це дозволяє українським виробникам поступово збільшувати випуск сиру. Хоча виробничі показники у першому кварталі ще залишаються поки що скромнішими, ніж торік», — резюмували в «Інфагро».
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems