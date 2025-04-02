Обрано найкращого провайдера з прийняття онлайн-платежів — Finance.ua
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Обрано найкращого провайдера з прийняття онлайн-платежів

Фондовий ринок
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28 березня у Києві відбулася восьма церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України — Finance.ua та «Мінфін».
Українці все більше обирають купувати та оплачувати все в онлайні.
Тож серед інших номінацій вибрали й найкращого провайдера з прийняття онлайн-платежів. В номінації взяли участь 13 компаній.
А найкращим провайдером з прийняття онлайн-платежів визнано — Portmone.
На фото: фінансовий аналітик порталів Мінфін та Finance.ua Олексій Козирєв вручає нагороду преставнику компанії Portmone
На фото: фінансовий аналітик порталів Мінфін та Finance.ua Олексій Козирєв вручає нагороду преставнику компанії Portmone
Portmone — це якісний клієнтський сервіс з 2002 року, вони перші в Україні отримали PCI DSS (Безпека даних платників. — Ред.). Також компанія є лідером серед сервісів для оплати комунальних послуг в Україні. Стабільність роботи сервісу (доступність сервісів на рівні 99,97%. — Ред.).
Які умови пропонує Portmone щодо прийняття онлайн-платежів:
  • термін технічного підключення: ФОП 1−3 дні, юр. особа до 10 днів;
  • можливість під’єднати послугу дистанційно (онлайн онбордінг);
  • розмір комісії за транзакцію: 1−2% (для мерчантів з договором);
  • наявність альтернативних методів сплати;
  • функціональність особистого кабінету: прийняття платежів, рахунок на оплату, платіжна сторінка / QR, товарні позиції, автоплатежі, історія, замовлення, рахунки;
  • наявність мобільного додатку з можливістю керування особистим кабінетом.
Друге місце отримала WayForPay. Умови прийняття онлайн-платежів:
  • термін технічного підключення: від 15 хвилин, але не понад добу, залежно від виду підключення (платіжний інструмент, API, платіжні модулі);
  • платіжні інструменти дозволяють дуже швидко та без додаткових знань використовувати прийняття платежів з сервісом. Можливість під’єднати послугу дистанційно (онлайн онбордінг);
  • розмір комісії за транзакцію: до 2%;
  • наявність альтернативних методів сплати;
  • онлайн розстрочка: 7 продуктів від 5 українських банків;
  • функціональність особистого кабінету: максимальна кількість налаштувань для самостійного керування магазином для прийняття платежів;
  • наявність мобільного додатку з можливістю керування особистим кабінетом.
Третє місце зайняла iPay.ua
Тут такі умови прийняття онлайн-платежів:
• підключення відбувається швидко, можливо навіть за годину, при наявності всіх потрібних документів;
• процес інтеграції спрощений завдяки наданню тестових доступів та підтримці з боку команди iPay.ua;
• можливість під’єднати послугу дистанційно (онлайн онбордінг);
• розмір комісії за транзакцію: від 1%;
• функціональність особистого кабінету: перегляд інформації про платежі, користувачі можуть отримувати детальну інформацію про здійснені платежі, їх статус, суми та дати;
• інтеграція з платіжними системами: підключення різних способів оплати, таких як Apple Pay, Google Pay, Masterpass, для зручності клієнтів.
Довідка Finance.ua:
  • FinAwards 2025 — авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8-й рік поспіль;
  • щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топ-менеджерів фінансових компаній.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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