В 3 місяці в дитсадок: Міносвіти пропонує несподіване рішення для молодих мам — Finance.ua

В 3 місяці в дитсадок: Міносвіти пропонує несподіване рішення для молодих мам Сьогодні 20:20 — Особисті фінанси

В 3 місяці в дитсадок: Міносвіти пропонує несподіване рішення для молодих мам

Міністерство освіти і науки України розглядає нові підходи до дошкільної освіти, зокрема пропонує ввести можливість для дітей з 3 місяців відвідувати дитсадки. Цей крок спрямований на те, щоб забезпечити більшу доступність дошкільної освіти для молодих мам і знизити демографічні проблеми в Україні.

Про це в інтерв’ю « Освіторія » розповіла заступниця міністра з питань дошкільної освіти Анастасія Коновалова.

Міносвіти кардинально переглядає підхід до дошкільної освіти.

«Якщо раніше дошкільна освіта України фокусувалася на дітях 3−6 років, і ми їх пріоритезували, то зараз, щоб не закривати садочки, пропонуватимемо місця і для дітей молодшого віку (від трьох місяців)», — зазначає Коновалова.

Ідеться про створення ясел, які дозволять мамам швидше повертатися до роботи після народження дитини. Але не всі дитячі садки готові до такого переформатування.

За словами представників Міносвіти, для реалізації ідеї потрібні значні зусилля.

«Але для швидкого переформатування в дошкільний заклад освіти мають були залучені інвестиції. Потрібне і переобладнання, і навчання вихователів. Адже багато працівників уже зовсім не пам’ятають, як працювати з маленькими дітьми» — пояснюють у відомстві.

Це означає, що держава планує не просто відкрити ясла, а й адаптувати інфраструктуру та персонал до потреб наймолодших.

«Відкриття ясел надважливе в умовах, коли на українському ринку праці бракує людей, а криза демографії тісно переплетена з економічною» — коментують у міністерстві.

Війна, міграція та зниження народжуваності призвели до гострого дефіциту робочої сили, і одним із ключових бар’єрів для повернення жінок на роботу є відсутність доступної дошкільної освіти для малюків.

«Дослідження показують, що стовідсоткове забезпечення дітей послугами дошкільної освіти від одного року — це потенційно +750 000 жінок на ринку праці», — розповіла Коновалова.

Якщо ж почати з тримісячного віку, ефект може бути ще більшим. Молоді мами отримають можливість раніше відновлювати кар’єру, а економіка — додатковий поштовх завдяки залученню сотень тисяч працівників.

Перехід до нової моделі не буде простим. Переобладнання приміщень для немовлят потребує створення спеціальних умов: безпечних зон, відповідного обладнання та санітарних стандартів. Крім того, вихователі, які звикли працювати з дітьми старшого віку, потребуватимуть перекваліфікації.

«Багато працівників уже зовсім не пам’ятають, як працювати з маленькими дітьми,» — визнають у Міносвіти, підкреслюючи потребу в інвестиціях і навчальних програмах.

Та попри виклики, ініціатива має потенціал стати рятівним колом для багатьох сімей. Відкриття ясел може не лише підтримати жінок у їхніх кар’єрних прагненнях, а й запобігти закриттю садочків у регіонах, де через демографічну кризу зменшується кількість дошкільнят.

Комерсант український За матеріалами:

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