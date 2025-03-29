«Муніципальна няня»: скільки родин скористалися держпослугою — Finance.ua

«Муніципальна няня»: скільки родин скористалися держпослугою Сьогодні 11:07 — Особисті фінанси

«Муніципальна няня»: скільки родин скористалися держпослугою, Фото: freepik

Станом на початок березня послугою «муніципальна няня» скористалися 2017 родин, завдяки чому 2433 дитини перебувають під наглядом, поки батьки чи опікуни працюють, перенавчаються чи вирішують власні питання.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

У відомстві зазначили: орієнтовний середньомісячний розмір відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною «муніципальна няня» складає 8 тисяч гривень.

Минулого року Мінсоцполітики ініціювало розширення категорії дітей, на які поширюється послуга, а саме:

діти до 3 років внутрішньо переміщених осіб, (які не мають тяжких хвороб);

діти до 6 років, які потребують додаткового догляду (раніше входила категорія дітей з тяжкими хворобами лише віком до 3 років);

діти до 6 років, у кого один з батьків є особою з інвалідністю I чи II групи (раніше — це діти віком до 3 років);

діти до 6 років, які проживають на територіях адміністративно-територіальних одиниць, де неможливо забезпечити функціонування закладів дошкільної освіти (наприклад території Запорізької, Донецької, Харківської, Херсонської, Сумської та Чернігівської областей).

Важлива зміна: право на послугу «муніципальна няня» отримують ВПО та особи, які разом із дітьми проживають на територіях, де неможливо забезпечити функціонування закладів дошкільної освіти.

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«Таким чином усуваються барʼєри в доступі батьків до роботи і економічної незалежності, а дітей — до отримання належного догляду і розвитку», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що послуга є одним з аспектів, передбачених планом Мінсоцполітики в межах виконання Національної стратегії створення безбарʼєрного простору в Україні, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська.

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