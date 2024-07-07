Муніципальна няня: хто може скористатися послугою — Finance.ua

Муніципальна няня: хто може скористатися послугою Сьогодні 19:08 — Особисті фінанси

Муніципальна няня: хто може скористатися послугою

Кабінет міністрів розширив перелік родин, які зможуть скористатися послугою догляду за дитиною «муніципальна няня».

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

«Муніципальна няня» — це послуга догляду за дитиною до досягнення 3-річного віку (або 6-річного віку у визначених випадках), що надається для підтримки батьків, опікунів дитини.

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У Мінсоцполітики зазначили, раніше такою послугою могли скористатися лише батьки, опікуни дитини, яка потребує додаткового догляду, або батьки, опікуни, які є особами з інвалідністю I чи II групи та мають дитину до 3-х років.

Проте в червні Кабінет міністрів України прийняв зміни і відтепер вік дітей збільшено до шести років.

Крім того, послугу можуть отримати:

внутрішньо переміщені особи;

родини, які проживають на територіях, де в умовах воєнного стану дошкільні заклади не працюють.

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Послугою «муніципальна няня» можуть скористатися батьки, опікуни дитини, які доглядають за:

дитиною до 3-х років, якщо один із батьків, опікунів є ВПО;

дитиною до 6-ти років, яка разом із батьками, опікунами проживає на територіях, де неможливо забезпечити функціонування садочків.



«Муніципальна няня» надаватиметься і родинам, в яких є дитина до 6 років, що потребує додаткового догляду.

Зокрема, це дитина з інвалідністю або хвора на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, або дитина, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації чи паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність.

Орієнтовний середньомісячний розмір відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до 3 років становить 7100 грн.

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