Муніципальна няня: хто може скористатися послугою — Finance.ua

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Муніципальна няня: хто може скористатися послугою

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Муніципальна няня: хто може скористатися послугою
Муніципальна няня: хто може скористатися послугою
Кабінет міністрів розширив перелік родин, які зможуть скористатися послугою догляду за дитиною «муніципальна няня».
Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.
«Муніципальна няня» — це послуга догляду за дитиною до досягнення 3-річного віку (або 6-річного віку у визначених випадках), що надається для підтримки батьків, опікунів дитини.
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У Мінсоцполітики зазначили, раніше такою послугою могли скористатися лише батьки, опікуни дитини, яка потребує додаткового догляду, або батьки, опікуни, які є особами з інвалідністю I чи II групи та мають дитину до 3-х років.
Проте в червні Кабінет міністрів України прийняв зміни і відтепер вік дітей збільшено до шести років.
Крім того, послугу можуть отримати:
  • внутрішньо переміщені особи;
  • родини, які проживають на територіях, де в умовах воєнного стану дошкільні заклади не працюють.

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Послугою «муніципальна няня» можуть скористатися батьки, опікуни дитини, які доглядають за:
  • дитиною до 3-х років, якщо один із батьків, опікунів є ВПО;
  • дитиною до 6-ти років, яка разом із батьками, опікунами проживає на територіях, де неможливо забезпечити функціонування садочків.
«Муніципальна няня» надаватиметься і родинам, в яких є дитина до 6 років, що потребує додаткового догляду.

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Зокрема, це дитина з інвалідністю або хвора на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, або дитина, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації чи паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність.
Орієнтовний середньомісячний розмір відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до 3 років становить 7100 грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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