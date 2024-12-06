День фінансів: зарплати для бронювання, підвищення тарифів у «Київстар», середні зарплати чиновників — Finance.ua

День фінансів: зарплати для бронювання, підвищення тарифів у «Київстар», середні зарплати чиновників Сьогодні 17:45

У п’ятницю, 6 грудня, у День Збройних Сил України розповімо кілька коротких, та водночас важливих історій співробітників Treeum, які стали на захист України:

«Воюй або працюй». Прем’єр-міністр Денис Шмигаль Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив , що необхідність середнього рівня заробітної плати на рівні 2,5 мінімальної (20 тис. грн) для бронювання від мобілізації є реалізацією принципу «воюй або працюй». «Або компанія працює і наповнює бюджет, сплачуючи відповідний рівень зарплат і виходячи з тіні, або такі компанії вживають певних заходів, щоб рівень зарплат був збільшений і відповідав середньогалузевому», — зазначив Шмигаль.

Перші $50 млрд Україні. Шмигаль також Шмигаль також розповів , що перші $50 млрд за рахунок заморожених російських активів Україна почне отримувати вже наступного року. Заморожені активи центрального банку росії в ЄС сягають €210 млрд і становлять більшість таких знерухомлених активів у всьому світі.

Зі свого боку заступник міністра фінансів Польщі Павел Карбовник заявив , що Євросоюз готовий компенсувати нестачу, якщо США вийдуть із багатосторонньої кредитної угоди G7, яка передбачає надання Україні $50 млрд.

Водночас речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер повідомив , що США наразі мають близько $9 мільярдів коштів для військової допомоги в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, а також оборонних пакетів за повноваженнями президента.

Rent-to-Own. В Україні В Україні пропонують впровадити викуп житла орендарями. Ця модель дозволяє орендарям накопичувати кошти для викупу житла через регулярні платежі. Вона відкриває нові можливості для тих, хто не має достатнього початкового внеску для іпотеки, але потребує житла.

За словами експертки з нерухомості Вікторії Берещак, попит на оренду нерухомості суттєво змінився: орендарі дедалі рідше обирають старі «хрущовки» та панельні будинки, віддаючи перевагу сучаснішим проєктам.

Прогноз курсу від уряду vs. фактичний курс у 2024 році. Середній курс гривні до долара з початку року склав 40,01 грн за долар. Станом на початок грудня офіційний курс складає 41,70 грн/дол. У бюджет-2024 закладався такий прогноз: 42,1 грн/дол. на кінець року, 40,7 грн/ дол. — середній курс за рік. «Прогноз курсу від уряду на 2024 рік і фактичний курс по року в умовах „керованої гнучкості“ будуть близькими», — Середній курс гривні до долара з початку року склав 40,01 грн за долар. Станом на початок грудня офіційний курс складає 41,70 грн/дол. У бюджет-2024 закладався такий прогноз: 42,1 грн/дол. на кінець року, 40,7 грн/ дол. — середній курс за рік. «Прогноз курсу від уряду на 2024 рік і фактичний курс по року в умовах „керованої гнучкості“ будуть близькими», — прокоментував нардеп Данило Гетманцев.

Також, за словами Гетманцева, надходження до державного бюджету на 2024 рік від підвищення податків становитимуть близько 8 млрд гривень, замість запланованого 21 млрд гривень.

Нові тарифи в «Київстар». Компанія Компанія переглянула умови частини тарифних планів для абонентів контракту, а до кінця року перегляне ще частину тарифів передплати. У середньому ціна зміниться на 25% до вартості тарифу. Абоненти отримають більше переваг і послуг.

«єКнига». Уряд ухвалив постанову про запуск єКниги в застосунку Дія. Вже в грудні 18-річні українці Уряд ухвалив постанову про запуск єКниги в застосунку Дія. Вже в грудні 18-річні українці отримають фінансову допомогу в розмірі 908 гривень. Ці кошти можна буде витратити на придбання книжок українською мовою.

Електронне направлення на ВЛК у «Резерв+». Направлення на військово-лікарську комісію Направлення на військово-лікарську комісію можна буде отримувати через застосунок «Резерв+» до кінця лютого 2025 року. У майбутньому військовозобов’язані зможуть проходити медичний огляд у будь-якому цивільному закладі на власний вибір.

Податок на авіаперельоти. Уряд Польщі Уряд Польщі розглядає можливість запровадження нового податку на авіаперельоти. Планується встановити додаткову плату в розмірі 6 злотих за кожного пасажира, який вилітатиме з Польщі, та по 3 злотих за тих, хто пролітає транзитом.

До речі, авіакомпанія Wizz Air повернула у продаж проїзний All You Can Fly з безлімітними польотами протягом року. Нова ціна абонементу становить 599 євро, раніше було — 499 євро.

Середні зарплати чиновників. Міністерство фінансів Міністерство фінансів оновило дані щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади. У жовтні 2024 року середня зарплата у держорганах становила 57,5 тисяч гривень. У порівнянні з січнем зарплата зросла на 49%.

За даними НБУ, у листопаді через брак працівників зарплати зростали, зокрема в приватному секторі. Кількість нових вакансій дещо скоротилася порівняно з попередніми місяцями як через сезонний чинник, так і внаслідок послаблення економічної активності.

Як свідчать результати дослідження KPMG, 17% українських керівників і керівниць звітують про те, що у їх компаніях частка жінок на керівних посадах становить більше 50%. При цьому, більшість респондентів (51%) все ж декларують кількість жінок на посадах С-рівня — до 30%.

Штрафи для водіїв. В Україні В Україні пропонують ввести штрафи для водіїв, які в холодний сезон не замінять літні шини на зимові. Для легкових автомобілів пропонується штраф у розмірі 340 гривень, а для вантажівок і автобусів — 8500 гривень.

За даними Укравтопрому, середній вік вживаних машин, що у листопаді перейшли на українські номери, становить 9 років.

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