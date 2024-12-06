Пентагон уточнив, скільки залишилося грошей для військової допомоги Україні — Finance.ua
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Пентагон уточнив, скільки залишилося грошей для військової допомоги Україні

Казна та Політика
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Пентагон уточнив, скільки залишилося грошей для військової допомоги Україні
Пентагон уточнив, скільки залишилося грошей для військової допомоги Україні
США наразі мають близько $9 мільярдів коштів для військової допомоги в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, а також оборонних пакетів за повноваженнями президента.
Таку цифру назвав речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер.
«Залишилося $2,21 мільярда в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), а також $6,8 мільярда в межах президентських повноважень», — сказав представник оборонного відомства США.
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У відповідь на запитання, чи встигне Пентагон забезпечити передачу всієї допомоги Україні до завершення каденції чинної адміністрації, генерал зауважив, що його відомство отримало вказівку від Білого дому. Її суть у тому, щоб «докласти всіх зусиль, аби надалі у прискореному порядку надавати допомогу Україні та використовувати повноваження, які є в наявності».
Райдер підкреслив, що саме це і робить Міноборони США.
«Що не змінилося в міністерстві, так це відчуття терміновості щодо виділення підтримки України», — додав представник Пентагону.
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Він підкреслив, що Сполучені Штати продовжать це робити, а також і надалі контактуватимуть з українською стороною, союзниками й партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для захисту свободи й суверенітету.
Нагадаємо, американський держсекретар Ентоні Блінкен запевнив НАТО та Київ у готовності повністю використати фінансування для України, на яке надав свій дозвіл Конгрес США. «Загалом, США надали Україні 102 млрд доларів допомоги, а наші партнери — 158 млрд доларів. Це найкращий приклад розподілення фінансового тягаря, який я бачив за 30 років кар’єри», — заявив він.
Президент США Джозеф Байден закликав Конгрес виділити додаткові $24 млрд дол. США для посилення військової підтримки України.
За матеріалами:
Укрінформ
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