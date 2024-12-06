Пентагон уточнив, скільки залишилося грошей для військової допомоги Україні — Finance.ua

Пентагон уточнив, скільки залишилося грошей для військової допомоги Україні Сьогодні 10:02 — Казна та Політика

Пентагон уточнив, скільки залишилося грошей для військової допомоги Україні

США наразі мають близько $9 мільярдів коштів для військової допомоги в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, а також оборонних пакетів за повноваженнями президента.

Таку цифру назвав речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер.

«Залишилося $2,21 мільярда в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), а також $6,8 мільярда в межах президентських повноважень», — сказав представник оборонного відомства США.

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У відповідь на запитання, чи встигне Пентагон забезпечити передачу всієї допомоги Україні до завершення каденції чинної адміністрації, генерал зауважив, що його відомство отримало вказівку від Білого дому. Її суть у тому, щоб «докласти всіх зусиль, аби надалі у прискореному порядку надавати допомогу Україні та використовувати повноваження, які є в наявності».

Райдер підкреслив, що саме це і робить Міноборони США.

«Що не змінилося в міністерстві, так це відчуття терміновості щодо виділення підтримки України», — додав представник Пентагону.

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Він підкреслив, що Сполучені Штати продовжать це робити, а також і надалі контактуватимуть з українською стороною, союзниками й партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для захисту свободи й суверенітету.

Нагадаємо, американський держсекретар Ентоні Блінкен запевнив НАТО та Київ у готовності повністю використати фінансування для України, на яке надав свій дозвіл Конгрес США. «Загалом, США надали Україні 102 млрд доларів допомоги, а наші партнери — 158 млрд доларів. Це найкращий приклад розподілення фінансового тягаря, який я бачив за 30 років кар’єри», — заявив він.

Президент США Джозеф Байден закликав Конгрес виділити додаткові $24 млрд дол. США для посилення військової підтримки України.

Укрінформ За матеріалами:

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