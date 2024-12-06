Коли з’явиться електронне направлення на ВЛК у «Резерв+» — Міноборони Сьогодні 12:00 — Особисті фінанси

Коли з’явиться електронне направлення на ВЛК у «Резерв+» — Міноборони

Направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) можна буде отримувати через застосунок «Резерв+» до кінця лютого 2025 року. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

За її словами, Міністерство оборони поступово масштабуватиме цю реформу. У майбутньому військовозобов’язані зможуть проходити медичний огляд у будь-якому цивільному закладі на власний вибір.

«Процедуру ВЛК буде розділено на два етапи: медичний огляд у цивільних закладах та адміністративну частину, яку здійснюватиме система Міноборони. Такий підхід зробить процес децентралізованим, автономним, цифровізованим і зручним для військових, а також значно знизить корупційні ризики,» — пояснила Черногоренко.

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Міноборони опрацьовує можливість додати функцію відстеження повісток у застосунку «Резерв+». Технічна реалізація не складна, зараз оцінюються нормативні аспекти та очікується підтримка уряду.

Довідка Finance.ua:

Громадяни України, які є заброньованими на підприємстві, можуть перевіряти статус бронювання у застосунку Резерв+. Проте, бувають випадки, коли дані у застосунку та тимчасовому посвідченні можуть відрізнятися. Як діяти у такому випадку та чи може це стати причиною анулювання бронювання.

Українці, які перебувають за кордоном і порушили правила військового обліку, зможуть сплатити штрафи через застосунок «Резерв+», якщо ВРУ ухвалить законопроєкт № 12 093. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

УНН За матеріалами:

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