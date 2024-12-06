ЄС готовий втрутитися, якщо Трамп відмовиться від позики Україні на $50 млрд — Finance.ua

ЄС готовий втрутитися, якщо Трамп відмовиться від позики Україні на $50 млрд Сьогодні 15:44 — Казна та Політика

ЄС готовий втрутитися, якщо Трамп відмовиться від позики Україні на $50 млрд

Заступник міністра фінансів Польщі Павел Карбовник заявив, що Євросоюз готовий компенсувати нестачу, якщо США вийдуть із багатосторонньої кредитної угоди G7, яка передбачає надання Україні $50 млрд.

Кредит, узгоджений країнами G7 у жовтні, буде погашений за рахунок відсотків від понад $300 млрд із заморожених російських активів на Заході.

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«Є ризик, що Дональд Трамп вийде з угоди на 50 мільярдів доларів», — попередив Карбовник під час заходу з нагоди наступного головування Польщі в Раді ЄС, повідомляє Politico

Згідно з угодою, ЄС і США мали внести по $20 млрд кожен, а Велика Британія, Канада та Японія — фінансувати решту.

Зіткнувшись з можливістю виходу США, Брюссель підписав угоду з Києвом про збільшення потенційного внеску Євросоюзу до 35 млрд євро. Остаточна сума, яку надасть ЄС, залежатиме від масштабу участі США.

Занепокоєння зростає на тлі відмови спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона, союзника Трампа, винести на голосування пакет допомоги Україні на $24 млрд.

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Нагадаємо, напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив , що Україна має отримати кредит від США та ЄС протягом найближчих тижнів.

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