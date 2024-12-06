ЄС готовий втрутитися, якщо Трамп відмовиться від позики Україні на $50 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС готовий втрутитися, якщо Трамп відмовиться від позики Україні на $50 млрд

Казна та Політика
22
ЄС готовий втрутитися, якщо Трамп відмовиться від позики Україні на $50 млрд
ЄС готовий втрутитися, якщо Трамп відмовиться від позики Україні на $50 млрд
Заступник міністра фінансів Польщі Павел Карбовник заявив, що Євросоюз готовий компенсувати нестачу, якщо США вийдуть із багатосторонньої кредитної угоди G7, яка передбачає надання Україні $50 млрд.
Кредит, узгоджений країнами G7 у жовтні, буде погашений за рахунок відсотків від понад $300 млрд із заморожених російських активів на Заході.
Читайте також
«Є ризик, що Дональд Трамп вийде з угоди на 50 мільярдів доларів», — попередив Карбовник під час заходу з нагоди наступного головування Польщі в Раді ЄС, повідомляє Politico.
Згідно з угодою, ЄС і США мали внести по $20 млрд кожен, а Велика Британія, Канада та Японія — фінансувати решту.
Читайте також
Зіткнувшись з можливістю виходу США, Брюссель підписав угоду з Києвом про збільшення потенційного внеску Євросоюзу до 35 млрд євро. Остаточна сума, яку надасть ЄС, залежатиме від масштабу участі США.
Занепокоєння зростає на тлі відмови спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона, союзника Трампа, винести на голосування пакет допомоги Україні на $24 млрд.
Читайте також
Нагадаємо, напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має отримати кредит від США та ЄС протягом найближчих тижнів.
За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.