Ринок оренди «завмер» до весни: в яких містах він все ще активний — Finance.ua

Ринок оренди «завмер» до весни: в яких містах він все ще активний Сьогодні 13:00 — Нерухомість

Ринок оренди «завмер» до весни: в яких містах він все ще активний

Попит на оренду нерухомості суттєво змінився: орендарі дедалі рідше обирають старі «хрущовки» та панельні будинки, віддаючи перевагу сучаснішим проєктам. Натомість активний ринок оренди зосередився у великих хабах, таких як Дніпро, Полтава та Кропивницький.

Чому квартири нижче 7 поверху стали найпопулярнішими, як впливає сезонність і які міста все ще тримають попит — розповіла комунікаційний стратег в сегменті житлової та комерційної нерухомості Вікторія Берещак в ексклюзивному коментарі для УНН.

За її словами, орендарі все ж дивляться на квартири з 1 по 7 поверхи, що повʼязано не лише з відключенням світла, а з безпековими факторами.

«Сезонності на оренду була і до війни, але по ній вдарив ковід. Студенти залишились вдома і не винаймали квартири і люди не повертались на роботу у великі міста і це вдарило по сезонному фактору. Ринок був незрозумілий, але вже у 2023 та 2024 роках ми спостерігаємо повернення сезонності», — каже експертка.

Вона переконана, що це повʼязано зі змішаною формою навчання в університетах та поверненням експатів у великі міста.

«Десь до середини жовтня ринок оренди був дуже активний і тут зростання цін на ліквідні обʼєкти сягає до +15% в привʼязці до долара. Але як правило, коли починається опалювальний сезон то ринок замвмирає. Зараз немає сильних коливань по ціні на ринку оренди», — розповіла Вікторія.

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Експертка каже, що активний ринок оренди присутній лише в регіонах-хабах:

«Ринок може бути активним, лише в регіонах-хабах, тобто там, де є приймаючі громади, куди приїжджають ВПО. Зараз це передусім Дніпро, Полтава та Кропивницький. Саме ці регіони мають активний ринок оренди, а всі решта поки завмерли до весни».

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