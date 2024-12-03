Новий військовий збір: податки на угоди з нерухомістю зросли майже вдвічі — думка експерта Сьогодні 09:00 — Нерухомість

Новий військовий збір: податки на угоди з нерухомістю зросли майже вдвічі — думка експерта

Верховна Рада суттєво підвищила податки, і для більшості українців військовий збір зріс із 1,5% до 5%. Новий розмір збору, який набув чинності з 1 грудня, поширюється на більшість операцій з нерухомістю.

Зокрема, тепер усі угоди, які обкладаються податком з доходів фізичних осіб, включатимуть і 5% військового збору.

Про це повідомила президентка Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) Олена Гайдамаха у Facebook.

Нові правила, які запроваджують 5% військового збору на певні операції з нерухомістю, створюють суттєве фінансове навантаження як на продавців, так і на покупців.

За її словами, «поки навіть складно уявити собі, як відреагує на це ринок нерухомості, як зміниться чи не зміниться кількість попиту та пропозиції і що відбудеться з цінами».

Зміни зачіпають широкий спектр угод, зокрема:

Всі об’єкти, де право власності менше 3-х років, і всім новобудовам, отже, це всі угоди по єОселі (окрім спадщини).

Якщо це другий чи більше продаж нерухомості у календарному році.

Якщо це продаж комерційної нерухомості.

Нерезиденти та іноземці, якщо дарують чи приймають в спадщину.

«Точно можу сказати, що покупцям легше не стане. Особливо покупцям по державних програмах. Адже в таких угодах є нюанси: час очікування на погодження та фінансування, незручності зі зняттям коштів продавцями. І власники зазвичай погоджуються на ці незручності, за умови, що покупець буде сплачувати їхні податки. А тепер сума податків стане майже вдвічі більшою», — пояснила Гайдамаха.

Експертка вважає, що найближчим часом ринок нерухомості переживатиме значні коливання. З одного боку, може скоротитися кількість угод, з іншого — подорожчання об’єктів через збільшення податків.

При цьому додаткові кошти для державного бюджету виглядають вражаючими.

«Якщо прикинути, що в кожній області, крім окупованих, щодня відбувається хоча б 10 угод, де виникає податок на військовий збір, із вартістю нерухомості $50 000, то кожного дня до держбюджету надійде $500 000. А за місяць (робочі дні) це $12млн. Сподіваюся тільки на те, що кошти дійдуть до тих, кому вони зараз так необхідні на нулі, а не осядуть в чиїсь тепленькій кишені», — зазначила президентка АФНУ.

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