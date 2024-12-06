Wizz Air повернула у продаж проїзний з безлімітними польотами з новою вартістю — Finance.ua
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Wizz Air повернула у продаж проїзний з безлімітними польотами з новою вартістю

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Wizz Air повернула у продаж проїзний з безлімітними польотами з новою вартістю
Wizz Air повернула у продаж проїзний з безлімітними польотами з новою вартістю
Авіакомпанія Wizz Air повернула у продаж проїзний All You Can Fly з безлімітними польотами протягом року, але за новою ціною.
Про це повідомляє Avianews.

Вартість абонементу

Нова ціна абонементу становить 599 євро, раніше було — 499 євро.
Проїзний дозволяє бронювати необмежену кількість квитків на будь-які міжнародні рейси лоукостера за фіксованою ціною 9,99 євро за переліт.

Що входить у пакет послуг

У пакет послуг входить маленька ручна поклажа. Її габарити не повинні перевищувати 40×30×20 см, а вага 10 кг.
Якщо пасажир захоче взяти з собою більше речей або вибрати місце у літаку, за це необхідно буде заплатити за стандартним цінником Wizz Air.

Обмеження

Проїзний All You Can Fly має низку обмежень. Він дозволяє бронювати перельоти лише тому пасажиру, на ім’я якого він оформлений.
Замовити авіаквиток можна в період від 72 годин до 3 годин до вильоту. Це означає, що заздалегідь спланувати поїздку не вийде, а у випадку з популярними напрямками на бажані рейси може не виявитися вільних місць.
Якщо пасажир забронював переліт, то змінити його не вдасться. Правила передбачають, що якщо мандрівник пропустить два рейси, Wizz Air може анулювати проїзний і оштрафувати клієнта на суму абонементу.

Довідка Finance.ua:

  • вперше Wizz Air розпочала продаж абонементів All You Can Fly на безлімітні перельоти протягом року у серпні 2024 року. При цьому у продаж надійшла обмежена кількість проїзних;
  • раніше лоукостер Wizz Air анонсував нові маршрути з польських міст на літній сезон наступного року.

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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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