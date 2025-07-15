Рада ЄС ухвалила остаточне рішення про продовження дії тимчасового захисту для біженців з України — Finance.ua
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Рада ЄС ухвалила остаточне рішення про продовження дії тимчасового захисту для біженців з України

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Рада ЄС ухвалила остаточне рішення про продовження дії тимчасового захисту для біженців з України
Рада ЄС ухвалила остаточне рішення про продовження дії тимчасового захисту для біженців з України
Рада Європейського Союзу 15 липня ухвалила остаточне рішення про продовження дії тимчасового захисту для біженців з України до 4 березня 2027 року.
Про це повідомила кореспондентка Суспільного із Брюсселя.
15 липня 2025 року Рада Європейського Союзу офіційно продовжила тимчасовий захист для осіб, які перемістилися з України через повномасштабну війну, до 4 березня 2027 року.
Рішення ухвалене на підставі Директиви, яка дозволяє продовжувати дію тимчасового захисту в умовах, коли повернення до країни походження є неможливим через війну або загрозу масових порушень прав людини.
У Раді ЄС наголосили, що повномасштабне вторгнення росії в Україну триває, а безпекова ситуація залишається критичною. За даними Євросоюзу, станом на 2025 рік тимчасовим захистом у країнах ЄС користуються понад 4,3 мільйона українців.

Що це дає

Рішення дозволяє українцям надалі законно проживати, працювати, навчатися та отримувати базову соціальну допомогу в країнах ЄС без потреби отримання притулку.
У документі також зазначено, що держави-члени продовжать обмін інформацією, щоб уникнути дублювання статусів у різних країнах.
За матеріалами:
Finance.ua
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