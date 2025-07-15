Які розміри комісій при розриві ділових відносин з банком (список) — Finance.ua

Які розміри комісій при розриві ділових відносин з банком (список) Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Які розміри комісій при розриві ділових відносин з банком (список)

Першим з українських банків, який публічно запровадив фіксовану комісію під час закриття рахунку фізичної особи з ініціативи банку, став абанк.

З осені 2023 року у своєму публічному договорі він зазначив комісію у розмірі 30% від залишку на рахунку за закриття рахунку при розірванні відносин з ініціативи банку.

Також з вересня 2023 року банк Південний встановив плату в розмірі 30% під час закриття з ініціативи банку; причина — боротьба з шахрайськими «дропами».

Згодом деякі українські банки також вирішили запровадити у себе подібні комісії. Наразі при розірванні ділових відносин з ініціативи банку стягуються такі комісії:

абанк, банк Південний, Банк Власний Рахунок — 30% без обмеження за сумою;

izibank — 20%, але не більше 10 тис. грн;

Юнекс Банк — 20% без обмеження за сумою;

Банк Восток — 10% без обмеження за сумою;

Банк Альянс — 1,5% +1 тис. грн, але не більше залишку на рахунку. Така сума списується раз на рік, якщо рахунок не закритий, і на ньому є залишок.

При цьому великі банки таких комісій для фізичних осіб не вводили.

Більш детально про розірвання відносин за ініціативою банку — читайте в нашій статті:

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