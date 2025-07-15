Які розміри комісій при розриві ділових відносин з банком (список) — Finance.ua
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Які розміри комісій при розриві ділових відносин з банком (список)

Особисті фінанси
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Які розміри комісій при розриві ділових відносин з банком (список)
Які розміри комісій при розриві ділових відносин з банком (список)
Першим з українських банків, який публічно запровадив фіксовану комісію під час закриття рахунку фізичної особи з ініціативи банку, став абанк.
З осені 2023 року у своєму публічному договорі він зазначив комісію у розмірі 30% від залишку на рахунку за закриття рахунку при розірванні відносин з ініціативи банку.
Також з вересня 2023 року банк Південний встановив плату в розмірі 30% під час закриття з ініціативи банку; причина — боротьба з шахрайськими «дропами».
Згодом деякі українські банки також вирішили запровадити у себе подібні комісії. Наразі при розірванні ділових відносин з ініціативи банку стягуються такі комісії:
  • абанк, банк Південний, Банк Власний Рахунок — 30% без обмеження за сумою;
  • izibank — 20%, але не більше 10 тис. грн;
  • Юнекс Банк — 20% без обмеження за сумою;
  • Банк Восток — 10% без обмеження за сумою;
  • Банк Альянс — 1,5% +1 тис. грн, але не більше залишку на рахунку. Така сума списується раз на рік, якщо рахунок не закритий, і на ньому є залишок.
При цьому великі банки таких комісій для фізичних осіб не вводили.
Більш детально про розірвання відносин за ініціативою банку — читайте в нашій статті:

Розірвання відносин за ініціативою банку: скільки вам доведеться заплатити

За матеріалами:
Finance.ua
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