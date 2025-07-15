Як зміниться резюме наступного покоління — Finance.ua

Як зміниться резюме наступного покоління Сьогодні 21:30 — Особисті фінанси

Як зміниться резюме наступного покоління

Штучний інтелект уже активно використовують HR-фахівці: він сканує десять тисяч резюме за секунди, відсіює невідповідних кандидатів і формує списки перспективних — без участі людини. Тож, якщо ваше резюме не читає людина, воно має вміти «говорити» з машиною.

budni.robota.ua зібрали основні зміни, які чекають на резюме майбутнього.

Резюме нового покоління: що змінюється?

Фокус на сканування, а не на читання

Рекрутери-алгоритми (ATS — системи відстеження кандидатів) не «читають» резюме так, як це роблять HR-фахівці. Вони шукають конкретні ключові слова, структуру, відповідність опису вакансії. Якщо резюме не відповідає цим критеріям — воно відсіюється автоматично.

Персоналізація нового рівня

Резюме для HR-а було персоналізованим, розлогим, підекуди творчим та індивідуальним під шкірну вакансію — воно орієнтувалося саме на людське сприйняття.

Замість креативних описів у стилі «командний гравець, що думати поза рамками», алгоритм шукає саме ключові слова, які прописані у вакансії. І під час створення такого резюме вам потрібно максимально точно додати ті навички, які вказані в оголошенні.

Форматування стає критичним

AI не розуміє колонок, графіків, іконок чи незвичних шрифтів. Резюме має бути простим, лаконічним і структурованим: розділи із заголовками, хронологія, звичні маркери, формат PDF або DOCX — без експериментів.

Ніхто не буде «гратися», щоб дослідити саме ваше резюме, якщо воно не підлягає прочитанню штучним інтелектом.

Висновки

Резюме нового покоління — це не просто документ, а алгоритмічна комунікація з системою, яка має вас прочитати, оцінити і пропустити далі.

Щоб залишитися конкурентними, будьте структурованими, але гнучкими: вивчайте мову вакансій та адаптуйтеся до технологій, а не боріться з ними.

Нагадаємо, як з’ясувалося, половина (52%) опитаних знають про ШІ, але не використовували його жодного разу. Ще 12% уперше чують і не знають про штучний інтелект.

9% опитаних пробували користуватися ШІ, але не впровадили його у повсякденне життя.

Лише 26% респондентів мають досвід практичного використання ШІ.

Дослідники зазначають, що ці цифри свідчать про високий рівень обізнаності про ШІ (88%), але водночас і про значний розрив між знанням і практикою. Лише кожен восьмий українець активно інтегрував ШІ у своє повсякденне життя, а частка регулярних користувачів (щонайменше раз на тиждень) становить 17%.

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