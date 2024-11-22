Wizz Air запустить вісім нових рейсів з Польщі — Finance.ua
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Wizz Air запустить вісім нових рейсів з Польщі

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Wizz Air запустить вісім нових рейсів з Польщі
Wizz Air запустить вісім нових рейсів з Польщі
Лоукостер Wizz Air анонсує нові маршрути з польських міст на літній сезон наступного року.
Про це повідомляє видання shoppingpl.com.
Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air розширює географію польотів, додаючи 11 нових напрямків, серед яких 8 стартують з польських міст.
Зокрема, у 2025 році нові рейси з’єднають Польщу з містами Італії, Швейцарії, Норвегії, Молдови, Іспанії та Марокко.
  • Варшава Шопен-Генуя — виконуватимуться з 1 травня, 3 рази на тиждень,
  • Краків-Базель — з 15 червня, 4 рази на тиждень,
  • Краків-Берген — з 17 червня, 3 рази на тиждень,
  • Краків-Генуя — з 17 червня, 3 рази на тиждень,
  • Катовіце-Кишинів — з 1 червня, 4 рази на тиждень,
  • Катовіце-Мадрид — з 3 червня, 3 рази на тиждень,
  • Катовіце-Піза — з 2 червня, 3 рази на тиждень,
  • Катовіце-Агадір — з 28 жовтня, 2 рази на тиждень.
Wizz Air запустить вісім нових рейсів з Польщі
Крім цього, перевізник запустить такі рейси:
  • Рим Фьюмічіно-Гран-Канарія — з 1 лютого 2025 року, 2 рази на тиждень,
  • Бухарест- Кишинів — з 30 березня 2025 року, щодня,
  • Софія-Штутгарт — з 16 грудня 2024 року, 3 рази на тиждень.
Квитки на нові рейси вже доступні на офіційному сайті перевізника.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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