Wizz Air запустить вісім нових рейсів з Польщі — Finance.ua

Wizz Air запустить вісім нових рейсів з Польщі Сьогодні 12:36 — Особисті фінанси

Wizz Air запустить вісім нових рейсів з Польщі

Лоукостер Wizz Air анонсує нові маршрути з польських міст на літній сезон наступного року.

Про це повідомляє видання shoppingpl.com.

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air розширює географію польотів, додаючи 11 нових напрямків, серед яких 8 стартують з польських міст.

Зокрема, у 2025 році нові рейси з’єднають Польщу з містами Італії, Швейцарії, Норвегії, Молдови, Іспанії та Марокко.

Варшава Шопен-Генуя — виконуватимуться з 1 травня, 3 рази на тиждень,

Краків-Базель — з 15 червня, 4 рази на тиждень,

Краків-Берген — з 17 червня, 3 рази на тиждень,

Краків-Генуя — з 17 червня, 3 рази на тиждень,

Катовіце-Кишинів — з 1 червня, 4 рази на тиждень,

Катовіце-Мадрид — з 3 червня, 3 рази на тиждень,

Катовіце-Піза — з 2 червня, 3 рази на тиждень,

Катовіце-Агадір — з 28 жовтня, 2 рази на тиждень.

Крім цього, перевізник запустить такі рейси:

Рим Фьюмічіно-Гран-Канарія — з 1 лютого 2025 року, 2 рази на тиждень,

Бухарест- Кишинів — з 30 березня 2025 року, щодня,

Софія-Штутгарт — з 16 грудня 2024 року, 3 рази на тиждень.

Квитки на нові рейси вже доступні на офіційному сайті перевізника

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