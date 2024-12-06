Через брак працівників зарплати продовжують зростати — НБУ Сьогодні 11:03 — Особисті фінанси

Через брак працівників зарплати продовжують зростати — НБУ

У листопаді 2024 року попит на робочу силу послабився через сповільнення економіки, водночас кількість резюме зросла.

Про це свідчить Макроекономічний та монетарний огляд Національного банку України.

Зазначається, кількість нових вакансій дещо скоротилася порівняно з попередніми місяцями як через сезонний чинник, так і внаслідок послаблення економічної активності (у листопаді в річному вимірі зростання сповільнилося до 12.1%).

Кількість резюме з початку осені залишається майже незмінною. Водночас у річному вимірі зростання кількості резюме у листопаді пришвидшилося до 4.2%.

Графік: НБУ

«Доходи населення і надалі зростають. Зростання пропозиції робочої сили полегшило підприємствам пошук працівників, хоча дефіцит кадрів усе ще значний», — зазначають у Нацбанку.

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Через брак працівників зарплати надалі зростали, зокрема в приватному секторі.

Графік: НБУ

Водночас кількість мігрантів поступово збільшується, як і адаптація українців в інших країнах.

За даними ООН, кількість мігрантів за межами України й надалі зростала та становила 6,8 млн осіб станом на 18 листопада 2024 року, кількість ВПО стабілізувалася на рівні 3,6 млн осіб у жовтні (за даними МОМ), кількість тих, хто повернувся на постійні місця проживання (з початку повномасштабного вторгнення) становила 4,3 млн осіб.

За даними ООН, частка зайнятих як серед мігрантів, так і серед ВПО поступово зростає (до 45% та 43%, відповідно, за опитуванням у серпні 2024 року). Згідно з опитуванням українських мігрантів у Польщі в липні 2024 року, більшість (68%) мають роботу, 77% їхніх дітей відвідує польську школу.

Графік: НБУ

Нагадаємо, як раніше розповів засновник рекрутингової агенції «Борщ», провідний експерт ринку праці Сергій Марченко, за минулий рік номінальні зарплати в Україні зросли на 22%. До повномасштабного вторгнення зарплати в середньому зростали лише на 6−7% на рік. З одного боку, це добре, бо люди мають можливість заробляти більше. А з іншого боку, це впливає на економіку.

За даними НБУ, підприємці знизили свої оцінки стосовно поточного стану економічної діяльності. У листопаді індекс очікувань ділової активності (ІОДА) склав 47,2, тоді як у жовтні цей показник становив 49,4.

На думку голови правління НАК Нафтогаз України Олексія Чернишова, сьогодні всі конкурують за робочу силу, за інтелект, за технології, за ноу-хау, і тільки люди можуть це дати. «Безумовно, сьогодні ми робимо все, щоб зберегти той персонал, який є, але є вільний ринок робочої сили. Коли закінчиться війна, цей ринок буде більш очевидним, тоді треба буде надавати додаткові переваги», — заявив Чернишов.

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