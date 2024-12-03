Ринок праці: бізнес погіршив очікування щодо чисельності працівників — Finance.ua

Ринок праці: бізнес погіршив очікування щодо чисельності працівників Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Ринок праці: бізнес погіршив очікування щодо чисельності працівників

За даними НБУ, підприємці знизили свої оцінки стосовно поточного стану економічної діяльності. У листопаді індекс очікувань ділової активності (ІОДА) склав 47,2, тоді як у жовтні цей показник становив 49,4.

«Посилення інтенсивності бойових дій, поновлення відключень електроенергії через російські атаки на енергосистему, подальше зростання витрат бізнесу на енергію, оплату праці, логістику, пришвидшення інфляції, значний дефіцит кваліфікованих кадрів, а також сезонність були стримуючими чинниками економічної активності», — зазначається у повідо





Щомісячне опитування серед підприємств тривало з 4 по 21 листопада 2024 року. У ньому взяли участь 504 компанії. Отримані результати представляють виключно погляди респондентів, зокрема керівників підприємств, і не відображають позицію Нацбанку України. Значення 50 пунктів вважається нейтральним для ІОДА.

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Наразі в Києві 39 провідних підприємств міста пропонують 175 вакансій з житлом для своїх працівників. Як пише Київський міський центр зайнятості, особливо привабливими є пропозиції для технічних спеціалістів: сапери з заробітною платою 74 535 гривень, машиністи енергоблоку — 37 000 гривень, електромонтери з обслуговування електроустаткування електростанцій — 34 000 гривень.

Широкі можливості відкриваються і для фахівців інших галузей. Столичні підприємства активно шукають юристів, спеціалістів з охорони праці, бухгалтерів.

Довідка Finance.ua:

Експерти проаналізували ринок праці в Україні та підготували інформацію про 5 спеціальностей з найменшою кількістю відгуків пошукачів на вакансію станом на жовтень 2024 року. У жовтні 2024 року найважче було закрити вакансію конструктора на виробництві.

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