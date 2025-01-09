День фінансів: законопроєкт про базову військову підготовку, пакет військової допомоги США, 8 дорожніх карт «Рамштайн» — Finance.ua

День фінансів: законопроєкт про базову військову підготовку, пакет військової допомоги США, 8 дорожніх карт «Рамштайн» Сьогодні 17:31

У четвер, 9 січня, Finance.ua детально розглянув, чим Revolut відрізняється від інших банків, які його послуги будуть доступні для українців та чому це має велике значення для країни. Про це йдеться у новій статті:

Законопроєкт про базову військову підготовку. Верховна Рада ухвалила законопроект № 12 076 Про зміни до Закону «Про військовий обов’язок і службу» щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки. Рішення було прийняте на засіданні 9 січня. Всі Верховна Рада ухвалила законопроект № 12 076 Про зміни до Закону «Про військовий обов’язок і службу» щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки. Рішення було прийняте на засіданні 9 січня. Всі деталі тут

50% «знижки» на штраф за неоновлення даних. Верховна Рада прийняла за основу в першому читанні Верховна Рада прийняла за основу в першому читанні законопроєкт № 12 093, який пропонує надавати громадянам 50% знижки при сплаті штрафу за несвоєчасне уточнення військово-облікових даних.

Також Україна готова надати чоловікам за кордоном роботу в «оборонці» із бронюванням.

Верховна Рада скасувала Господарський кодекс.

Єдиний державний реєстр відновлює роботу. У четвер, 9 січня, У четвер, 9 січня, відновили роботу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) після масштабної кібератаки з боку росії.

США оголосили про пакет військової допомоги. США виділяють пакет військової допомоги Україні в обсязі $500 млн. Пакет знаменує кінець близько США виділяють пакет військової допомоги Україні в обсязі $500 млн. Пакет знаменує кінець близько $65 млрд допомоги у сфері безпеки, яку адміністрація Джо Байдена надіслала Україні після вторгнення росії у лютому 2022 року.

На «Рамштайні» затвердили 8 дорожніх карт. На засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» затвердили 8 дорожніх карт, які На засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» затвердили 8 дорожніх карт, які визначають ключові цілі Сил оборони України до 2027 року.

У Білому домі зробили заяву щодо рішення України припинити транзит російського газу. Рішення України щодо припинення транспортування російського газу своєю територією стало однією з найбільших та найдорожчих Рішення України щодо припинення транспортування російського газу своєю територією стало однією з найбільших та найдорожчих поразок москви. Таку заяву зробив радник Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу. За його словами, через це рішення росія може втрачати біля 6,5 мільярда доларів на рік.

Трамп назвав новий термін закінчення війни в Україні. Новообраний американський президент Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня, сподівається зупинити війну в Україні за пів року. Про це Трамп Новообраний американський президент Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня, сподівається зупинити війну в Україні за пів року. Про це Трамп заявив під час пресконференції в Мар-а-Лаго у Флориді.

росія не має переваги в Україні — глава Пентагону. Навіть Навіть незважаючи на те, що росія має певні успіхи в Україні, кремль стикається із зростаючим числом проблем, які ускладнять будь-які зусилля щодо закріплення російських завоювань.

«Укрпошта» співпрацюватиме з Temu. Національний оператор поштового зв’язку «Укрпошта» розпочинає стратегічне партнерство з популярним серед українців китайським маркетплейсом Temu. Про це Національний оператор поштового зв’язку «Укрпошта» розпочинає стратегічне партнерство з популярним серед українців китайським маркетплейсом Temu. Про це повідомив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

Закордон

В яких країнах ЄС найбільше безробіття. У листопаді 2024 року сезонно скоригований рівень безробіття в єврозоні становив 6,3%, стабільний порівняно з жовтнем 2024 року та знизився з 6,5% у листопаді 2023 року. Такі цифри У листопаді 2024 року сезонно скоригований рівень безробіття в єврозоні становив 6,3%, стабільний порівняно з жовтнем 2024 року та знизився з 6,5% у листопаді 2023 року. Такі цифри оприлюднив Євростат.

Уряд Вірменії взяв курс на вступ до Євросоюзу. У Вірменії уряд схвалив законопроєкт про початок У Вірменії уряд схвалив законопроєкт про початок процесу вступу до Євросоюзу. Тепер цей законопроєкт направлять до парламенту.

Сійярто погрожує блокувати вступ України до ЄС. Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто погрожує блокувати вступ України до Євросоюзу через зупинку транзиту російського газу. В соцмережі Facebook Сійярто Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто погрожує блокувати вступ України до Євросоюзу через зупинку транзиту російського газу. В соцмережі Facebook Сійярто прокоментував законопроєкт № 12 380, який передбачає заборону транзиту російських нафти та газу територією України під час воєнного стану.

Німеччина та Італія збільшують квоти на робочі візи. Німеччина та Італія все частіше стикаються із браком робочої сили, тому оголосили про Німеччина та Італія все частіше стикаються із браком робочої сили, тому оголосили про збільшення кількості робочих віз, які будуть видані іноземним працівникам у 2025 році.

Коли у Польщі потрібно подати заяву на 800+. Державна допомога у Польщі Rodzina 800+ призначається на кожну дитину віком до 18 років Державна допомога у Польщі Rodzina 800+ призначається на кожну дитину віком до 18 років незалежно від доходів родини.

До речі, значна частина українців у Польщі не визначилися з планами на майбутнє.

Тенденції на ринку нерухомості України. Чи є сьогодні в Україні безпечне житло, та чому українці, які виїхали за кордон, продають свою нерухомість тут. Про це йдеться в новому відео.

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