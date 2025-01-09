В яких країнах ЄС найбільше безробіття (інфографіка) — Finance.ua
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В яких країнах ЄС найбільше безробіття (інфографіка)

Особисті фінанси
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В яких країнах ЄС найбільше безробіття (інфографіка)
В яких країнах ЄС найбільше безробіття (інфографіка)
У листопаді 2024 року сезонно скоригований рівень безробіття в єврозоні становив 6,3%, стабільний порівняно з жовтнем 2024 року та знизився з 6,5% у листопаді 2023 року. Такі цифри оприлюднив Євростат статистичне бюро Європейського Союзу.
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За оцінками Євростату, у листопаді 2024 року в ЄС безробітними були 12,968 мільйона осіб, з яких 10,819 мільйона в єврозоні.
  • Порівняно з жовтнем 2024 року безробіття знизилося на 16 тисяч в ЄС і на 39 тисяч в єврозоні.
  • Порівняно з листопадом 2023 року безробіття знизилося на 295 тисяч в ЄС і на 333 тисячі в єврозоні.
В яких країнах ЄС найбільше безробіття (інфографіка)

Молодіжне безробіття

У листопаді 2024 року 3,013 мільйона молодих людей (до 25 років) були безробітними в ЄС, з яких 2,423 мільйона були в єврозоні.
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У листопаді 2024 року рівень безробіття серед молоді становив 15,3% в ЄС проти 15,2% у жовтні 2024 року та 15,0% у єврозоні, стабільний порівняно з попереднім місяцем.
  • Порівняно з жовтнем 2024 року безробіття серед молоді зросло на 24 тисячі в ЄС і на 2 тисячі в єврозоні.
  • Порівняно з листопадом 2023 року безробіття серед молоді зросло на 159 тисяч в ЄС і на 101 тисячу в єврозоні.
В яких країнах ЄС найбільше безробіття (інфографіка)

Безробіття за статтю

Рівень безробіття серед жінок у ЄС становив 6,1%, він стабільний порівняно з попереднім місяцем.
А рівень безробіття серед чоловіків становив 5,7%, також стабільний порівняно з жовтнем 2024 року.
У єврозоні рівень безробіття серед жінок становив 6,5%, а рівень безробіття серед чоловіків — 6,1%, обидва стабільні порівняно з жовтнем 2024 року.
В яких країнах ЄС найбільше безробіття (інфографіка)
<i>інфографіка Євростат</i>
інфографіка Євростат
Євростат публікує узгоджені рівні безробіття для окремих держав-членів ЄС, зони євро та ЄС. Ці рівні безробіття базуються на визначенні, рекомендованому Міжнародною організацією праці (МОП). Вимірювання базується на узгодженому джерелі даних, Опитуванні робочої сили Європейського Союзу (LFS).
Згідно з визначенням МОП, Євростат визначає безробітних як осіб віком від 15 до 74 років, які:
  • залишаються без роботи;
  • готові почати роботу протягом наступних двох тижнів;
  • активно шукали роботу протягом останніх чотирьох тижнів.
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Робота в Європі: які зарплати пропонують в різних країнах за годину праці

Нагадаємо, раніше ми писали, що в країнах Європи заведено оплачувати працю співробітнику погодинно. Справа в тому, що такий спосіб оплати вважається найбільш справедливим, тому його і застосовують в Євросоюзі.
Найвищі середні зарплати в Європі:
  1. Швейцарія — 8 148 євро;
  2. Норвегія — 7 094 євро;
  3. Данія — 6 068 євро;
  4. Люксембург — 5 462 євро;
  5. Бельгія — 4 511 євро;
  6. Швеція — 4 338 євро;
  7. Фінляндія — 4 031 євро;
  8. Нідерланди — 3 975 євро;
  9. Франція — 3 929 євро;
  10. Німеччина — 3 812 євро.
Найнижчі середні зарплати в країнах Європи:
  1. Албанія — 422 євро;
  2. Болгарія — 637 євро;
  3. Сербія — 723 євро;
  4. Румунія — 742 євро;
  5. Чорногорія — 844 євро;
  6. Боснія та Герцеговина — 861 євро;
  7. Литва — 880 євро;
  8. Латвія — 1 053 євро;
  9. Угорщина — 1 066 євро;
  10. Польща — 1 114 євро.
У таких країнах, як Португалія, Італія, Австрія, Велика Британія, Іспанія та Ісландія, середня зарплата становить від 2 тис. до 3,5 тис. євро на місяць.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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