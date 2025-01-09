В яких країнах ЄС найбільше безробіття (інфографіка) — Finance.ua

В яких країнах ЄС найбільше безробіття (інфографіка) Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

В яких країнах ЄС найбільше безробіття (інфографіка)

У листопаді 2024 року сезонно скоригований рівень безробіття в єврозоні становив 6,3%, стабільний порівняно з жовтнем 2024 року та знизився з 6,5% у листопаді 2023 року. Такі цифри оприлюднив Євростат статистичне бюро Європейського Союзу.

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За оцінками Євростату, у листопаді 2024 року в ЄС безробітними були 12,968 мільйона осіб, з яких 10,819 мільйона в єврозоні.

Порівняно з жовтнем 2024 року безробіття знизилося на 16 тисяч в ЄС і на 39 тисяч в єврозоні.

Порівняно з листопадом 2023 року безробіття знизилося на 295 тисяч в ЄС і на 333 тисячі в єврозоні.

Молодіжне безробіття

У листопаді 2024 року 3,013 мільйона молодих людей (до 25 років) були безробітними в ЄС, з яких 2,423 мільйона були в єврозоні.

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У листопаді 2024 року рівень безробіття серед молоді становив 15,3% в ЄС проти 15,2% у жовтні 2024 року та 15,0% у єврозоні, стабільний порівняно з попереднім місяцем.

Порівняно з жовтнем 2024 року безробіття серед молоді зросло на 24 тисячі в ЄС і на 2 тисячі в єврозоні.

Порівняно з листопадом 2023 року безробіття серед молоді зросло на 159 тисяч в ЄС і на 101 тисячу в єврозоні.

Безробіття за статтю

Рівень безробіття серед жінок у ЄС становив 6,1%, він стабільний порівняно з попереднім місяцем.

А рівень безробіття серед чоловіків становив 5,7%, також стабільний порівняно з жовтнем 2024 року.

У єврозоні рівень безробіття серед жінок становив 6,5%, а рівень безробіття серед чоловіків — 6,1%, обидва стабільні порівняно з жовтнем 2024 року.

інфографіка Євростат

Євростат публікує узгоджені рівні безробіття для окремих держав-членів ЄС, зони євро та ЄС. Ці рівні безробіття базуються на визначенні, рекомендованому Міжнародною організацією праці (МОП). Вимірювання базується на узгодженому джерелі даних, Опитуванні робочої сили Європейського Союзу (LFS).

Згідно з визначенням МОП, Євростат визначає безробітних як осіб віком від 15 до 74 років, які:

залишаються без роботи;

готові почати роботу протягом наступних двох тижнів;

активно шукали роботу протягом останніх чотирьох тижнів.

Нагадаємо, раніше ми писали , що в країнах Європи заведено оплачувати працю співробітнику погодинно. Справа в тому, що такий спосіб оплати вважається найбільш справедливим, тому його і застосовують в Євросоюзі.

Найвищі середні зарплати в Європі:

Швейцарія — 8 148 євро; Норвегія — 7 094 євро; Данія — 6 068 євро; Люксембург — 5 462 євро; Бельгія — 4 511 євро; Швеція — 4 338 євро; Фінляндія — 4 031 євро; Нідерланди — 3 975 євро; Франція — 3 929 євро; Німеччина — 3 812 євро.

Найнижчі середні зарплати в країнах Європи:

Албанія — 422 євро; Болгарія — 637 євро; Сербія — 723 євро; Румунія — 742 євро; Чорногорія — 844 євро; Боснія та Герцеговина — 861 євро; Литва — 880 євро; Латвія — 1 053 євро; Угорщина — 1 066 євро; Польща — 1 114 євро.

У таких країнах, як Португалія, Італія, Австрія, Велика Британія, Іспанія та Ісландія, середня зарплата становить від 2 тис. до 3,5 тис. євро на місяць.

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