В яких країнах ЄС найбільше безробіття (інфографіка) — Finance.ua

В яких країнах ЄС найбільше безробіття (інфографіка)
У листопаді 2024 року сезонно скоригований рівень безробіття в єврозоні становив 6,3%, стабільний порівняно з жовтнем 2024 року та знизився з 6,5% у листопаді 2023 року. Такі цифри оприлюднив Євростат статистичне бюро Європейського Союзу.
За оцінками Євростату, у листопаді 2024 року в ЄС безробітними були 12,968 мільйона осіб, з яких 10,819 мільйона в єврозоні.
- Порівняно з жовтнем 2024 року безробіття знизилося на 16 тисяч в ЄС і на 39 тисяч в єврозоні.
- Порівняно з листопадом 2023 року безробіття знизилося на 295 тисяч в ЄС і на 333 тисячі в єврозоні.
Молодіжне безробіття
У листопаді 2024 року 3,013 мільйона молодих людей (до 25 років) були безробітними в ЄС, з яких 2,423 мільйона були в єврозоні.
У листопаді 2024 року рівень безробіття серед молоді становив 15,3% в ЄС проти 15,2% у жовтні 2024 року та 15,0% у єврозоні, стабільний порівняно з попереднім місяцем.
- Порівняно з жовтнем 2024 року безробіття серед молоді зросло на 24 тисячі в ЄС і на 2 тисячі в єврозоні.
- Порівняно з листопадом 2023 року безробіття серед молоді зросло на 159 тисяч в ЄС і на 101 тисячу в єврозоні.
Безробіття за статтю
Рівень безробіття серед жінок у ЄС становив 6,1%, він стабільний порівняно з попереднім місяцем.
А рівень безробіття серед чоловіків становив 5,7%, також стабільний порівняно з жовтнем 2024 року.
У єврозоні рівень безробіття серед жінок становив 6,5%, а рівень безробіття серед чоловіків — 6,1%, обидва стабільні порівняно з жовтнем 2024 року.
Євростат публікує узгоджені рівні безробіття для окремих держав-членів ЄС, зони євро та ЄС. Ці рівні безробіття базуються на визначенні, рекомендованому Міжнародною організацією праці (МОП). Вимірювання базується на узгодженому джерелі даних, Опитуванні робочої сили Європейського Союзу (LFS).
Згідно з визначенням МОП, Євростат визначає безробітних як осіб віком від 15 до 74 років, які:
- залишаються без роботи;
- готові почати роботу протягом наступних двох тижнів;
- активно шукали роботу протягом останніх чотирьох тижнів.
Робота в Європі: які зарплати пропонують в різних країнах за годину праці
Нагадаємо, раніше ми писали, що в країнах Європи заведено оплачувати працю співробітнику погодинно. Справа в тому, що такий спосіб оплати вважається найбільш справедливим, тому його і застосовують в Євросоюзі.
Найвищі середні зарплати в Європі:
- Швейцарія — 8 148 євро;
- Норвегія — 7 094 євро;
- Данія — 6 068 євро;
- Люксембург — 5 462 євро;
- Бельгія — 4 511 євро;
- Швеція — 4 338 євро;
- Фінляндія — 4 031 євро;
- Нідерланди — 3 975 євро;
- Франція — 3 929 євро;
- Німеччина — 3 812 євро.
Найнижчі середні зарплати в країнах Європи:
- Албанія — 422 євро;
- Болгарія — 637 євро;
- Сербія — 723 євро;
- Румунія — 742 євро;
- Чорногорія — 844 євро;
- Боснія та Герцеговина — 861 євро;
- Литва — 880 євро;
- Латвія — 1 053 євро;
- Угорщина — 1 066 євро;
- Польща — 1 114 євро.
У таких країнах, як Португалія, Італія, Австрія, Велика Британія, Іспанія та Ісландія, середня зарплата становить від 2 тис. до 3,5 тис. євро на місяць.
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