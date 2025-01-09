Уряд Вірменії взяв курс на вступ до Євросоюзу — Finance.ua
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Уряд Вірменії взяв курс на вступ до Євросоюзу

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У Вірменії уряд схвалив законопроєкт про початок процесу вступу до Євросоюзу. Про це повідомляє вірменське видання News.am.
Тепер цей законопроєкт направлять до парламенту.
Як прокоментував міністр закордонних справ Арарат Мірзоян, останніми роками між Вірменією та Євросоюзом склалися «досить інтенсивні та динамічні відносини».
Вірменський прем’єр Вірменії Нікол Пашинян наголосив, що рішення про вступ країни до Євросоюзу можна ухвалити лише за результатами референдуму.
У 2023 році влада Вірменії переглянула свою зовнішню політику і взяла курс на зближення із західники країнами. Це сталося після того, як РФ і очолювана нею ОДКБ підвели Вірменію у боротьбі за Карабах. Після цього прем’єр Вірменії Нікол Пашинян навіть заявляв про можливість виходу країни з ОДКБ.
Нагадаємо, у вересні 2023 року контроль над Карабахом відновив Азербайджан.
Майже рік тому спікер вірменського парламенту Ален Симонян почав заговорювати про те, що країні час подумати про можливість стати кандидатом на членство в ЄС. Потім міністр закордонних справ країни Арарат Мірзоян підтвердив, що його країна розглядає можливість подання заявки на вступ до Євросоюзу.
За матеріалами:
УНІАН
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