росія не має переваги в Україні — глава Пентагону Сьогодні 10:44

росія не має переваги в Україні — глава Пентагону

Навіть незважаючи на те, що росія має певні успіхи в Україні, Кремль стикається із зростаючим числом проблем, які ускладнять будь-які зусилля щодо закріплення російських завоювань.

Про це сказав глава Пентагону Ллойд Остін, який незабаром йде із своєї посади, в інтерв’ю Bloomberg News, пише sprotyv.info

«Існує думка, що росія має тут перевагу, і має всі шанси… Вона має деякі переваги, але вона не повністю домінує в цьому рівнянні. І якщо вона отримає те, що хоче, це коштуватиме їй у майбутньому», сказав міністр оборони США

За словами Остіна, це міркування має враховуватися при будь-якому просуванні ідеї припинення вогню, яке може зробити майбутня Адміністрація Дональда Трампа. Остін виступив у Рамштайні (Німеччина) перед черговими зборами союзників України для координації постачання зброї, і це його останній виступ на цій посаді до вступу Трампа на посаду 20 січня.

У росіян «теж є проблеми», сказав Остін. «Вони зверталися до КНДР та Ірану за допомогою — зброєю та боєприпасами, а тепер ще й людьми». Тим часом Україна продовжує нарощувати свій потенціал, каже Остін.

Утримання зайнятих українських територій вимагатиме значних ресурсів навіть після припинення вогню, сказав він. «росії доведеться використовувати багато сухопутних сил, щоб утримати її», — сказав він.

Президент Зеленський також має приєднатися до чиновників оборонних відомств у Рамштайні, де США повідомлять про останній транш військової допомоги від Адміністрації Байдена Україні у розмірі 500 млн. доларів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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