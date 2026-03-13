День фінансів: програми енергопідтримки, покарання для «ухилянтів», законопроєкт про надрокористування Сьогодні 17:36

П’ятниця, 13 березня. У ВР готують нові покарання для ухилянтів. А ФОПам розширили програму енергопідтримки та продовжили прийом заявок.

☝️Перш ніж перейти до новин, хвилинку вашої уваги. Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться ☝️Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться за цим посиланням. 😎Це займе лише кілька хвилин, однак дуже нам допоможе. Дякуємо за довіру! Попереду багато цікавого.

ФОПам розширили програму енергопідтримки

Очікується, що Уряд розширив програму «Енергопідтримка ФОП» та продовжив термін подання заяв на отримання одноразової допомоги ще на два місяці — до 31 травня 2026 року.Очікується, що розширення програми допоможе більшій кількості малого бізнесу забезпечити енергетичну незалежність, підтримувати роботу під час перебоїв з електропостачанням і зберегти робочі місця.

Нові покарання для «ухилянтів»

У ВР обговорюють можливість запровадження додаткових обмежень для осіб, які ухиляються від мобілізації, а також для військовослужбовців, що самовільно залишили частину (СЗЧ). Серед запропонованих заходів — блокування банківських рахунків, обмеження доступу до кредитів та інші санкції, подібні до тих, що застосовуються до боржників зі сплати аліментів.

Водночас мобілізовані ІТ-фахівці можуть отримувати офіцерське звання. Згідно з новими правилами, військовослужбовці, призвані за мобілізацією або на строкову службу, після відбору на посади з цифрової трансформації зможуть отримати первинне офіцерське звання «молодший лейтенант».

При цьому в «Дії» дозволили бронювати працівників із порушенням військового обліку.

Законопроєкт про надрокористування

Компанії-члени Комітету надрокористування Європейської Бізнес Асоціації звернулися до народних депутатів України із закликом підтримати прийняття у першому читанні законопроєкту № 14249 . На думку бізнес-спільноти, положення законопроєкту спрямовані на вдосконалення правового регулювання у сфері надрокористування, залучення потенційних надрокористувачів та підвищення інвестиційної привабливості галузі.

Зарплати в Україні будуть рости

За даними дослідження, 82,6% компаній мають намір підвищити оплату праці у 2026 році. Найчастіше йдеться про помірне зростання доходів працівників. Ще 12,7% компаній не планують змінювати рівень оплати праці.

💰До речі, гроші мають працювати. Українці, які тримають власні заощадження в українських банках, чудово розуміють це правило.

🎥Чи можна захистити бізнес від шахраїв на 100%? Чому смартфони витісняють звичні POS-термінали та що слід не проґавити підприємцю у 2026?

Олексій Миропольський, Deputy CEO NovaPay, розповідає про майбутнє фінтеху в Україні. Обговорили трансформацію ринку, вихід бізнесу «з тіні» та нові інструменти для підприємців, які спрощують життя вже сьогодні.

На що можна буде витратити кешбек за пальне

Українці зможуть отримувати кешбек за купівлю пального на автозаправках. Частину витрачених коштів повертатимуть на спеціальну картку, після чого їх можна буде використати для оплати українських товарів та послуг.

є неефективним з економічної точки зору. Як платники податків, включно з найбіднішими, почнуть скидатися на бензин для всіх автомобілістів. Водночас новий урядовий пакет підтримки для людей, який включає, зокрема, кешбек на пальне,зору.Як повідомив директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський, цей кешбек передбачає, що, фактично,платники податків, включно з найбіднішими, почнуть скидатися на бензин для всіх автомобілістів.

Як правильно вибрати страховку для авто

Щоб надійно захистити свій автомобіль — від дрібних пошкоджень до серйозних аварій — важливо обрати страхову компанію та поліс, які дійсно працюватимуть на вашу безпеку. Ось 5 ключових моментів, на які варто звернути увагу при виборі каско, автоцивілки або «зеленої карти».

🎥 До речі, на нашому YouTube-каналі вийшло нове відео про головні зміни для українських водіїв у 2026 році. Розповідаємо про нові правила для таксі, можливе повернення техогляду, цифровізацію автоцивілки та інші нововведення, які можуть змінити життя автомобілістів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.