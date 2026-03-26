30 червня — не кінець: у Мінекономіки уточнили терміни дії програми «Національний кешбек» Вчора 16:21 — Фінтех і Картки

Обсяги фінансування програми можуть уточнюватися й коригуватися впродовж року

Дата 30 червня не є кінцевою для дії програми «Національний кешбек». Її реалізація триватиме з урахуванням попиту, ефективності та наявних бюджетних ресурсів.

Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів в інтерв’ю Укрінформу

За його словами, 30 червня визначено як граничний термін використання вже нарахованих коштів на спеціальних рахунках. Йдеться про технічну дату, яка не означає автоматичного завершення програми.

Подальші рішення щодо її продовження або зміни строків ухвалюватимуть залежно від попиту, результативності та бюджетних можливостей.

Обсяги фінансування програми

Він зазначив, що обсяги фінансування програми можуть уточнюватися й коригуватися впродовж року залежно від фактичного навантаження.

За словами заступника міністра, покупки українських товарів, зареєстрованих у програмі, збільшилися приблизно на 10%. При цьому в певних категоріях товарів, зокрема молочній продукції та кондитерських виробах, перетікання попиту з імпортних товарів до вітчизняних сягає 12%.

Економічний ефект програми

Кошти, отримані у вигляді кешбеку, витрачаються в межах країни, що сприяє підтримці легального українського бізнесу. Програма також стимулює розвиток безготівкових розрахунків і зростання податкових надходжень.

«І це якраз той ефект, на який розрахована поведінкова економіка, — коли невеликі, але регулярні стимули поступово змінюють звички та формують нову модель споживання», — додав Кіндратів.

Що відомо про програму «Національний кешбек»

Раніше Finance.ua розповідав , що з 1 березня 2026 року покупці почали отримувати до 15% Національного кешбеку за купівлю вітчизняних товарів. Уряд розширив програму, щоб сильніше стимулювати підтримку локальних виробників у конкуренції з імпортом. Замість єдиної ставки 10% (яка діє до 28 лютого) працює нова система — повернення 15%, 10% або 5%.

З 20 березня 2026 року в рамках державної програми «Національний кешбек» запрацювала нова категорія — кешбек на пальне на АЗС. Розмір кешбеку залежить від виду пального:

15% — на дизельне пальне;

— на дизельне пальне; 10% — на бензин;

— на бензин; 5% — на автомобільний газ (автогаз).

Укрінформ

