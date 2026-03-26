У ЄБРР назвали вартість ремонту арки ЧАЕС після атаки російського дрона

Європейський банк реконструкції та розвитку вважає, що відновлення захисного укриття над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, пошкодженого 14 лютого 2025 року внаслідок атаки російського дрону, коштуватиме 500 млн євро.

Про це повідомляється на сайті ЄБРР.

«Початкові оцінки показують, що ремонт може коштувати щонайменше 500 мільйонів євро, а для відновлення повної функціональності споруди до 2030 року потрібно провести роботи», — йдеться у повідомленні.

В ЄБРР також зазначили: «Нездатність відновити у Національному центрі теплового комфорту (NSC) початкові стандарти герметичності та вентиляції до 2030 року серйозно поставить під загрозу його 100-річний розрахунковий термін служби через корозію, підірве десятиліття міжнародних інвестицій та створить екологічні ризики та ризики для безпеки».

Раніше повідомлялося, що російський ударний БпЛА з фугасною бойовою частиною влучив у новий безпечний конфайнмент (НБК) — сталеву арку, побудовану за 1,5 млрд євро для захисту саркофага над зруйнованим реактором № 4.

Утворився пролом площею близько 15 кв. м у внутрішній і зовнішній обшивці.

У травні 2025 року, у Мінфіні заявили, що вартість відновлення захисної арки ЧАЕС обійдеться у €100 млн.

