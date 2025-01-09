Верховна Рада скасувала Господарський кодекс — Finance.ua

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Верховна Рада скасувала Господарський кодекс

Казна та Політика
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Верховна Рада скасувала Господарський кодекс
Верховна Рада скасувала Господарський кодекс
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 6013 про особливості регулювання діяльності підприємницької діяльності у перехідний період. Він визнає Господарський кодекс таким, що втратив чинність.
Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк («Голос»).
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Як пише Укрінформ, зміни, передбачені законопроєктом, спрямовані на удосконалення корпоративного управління в юридичних особах, заснованих на державній і комунальній власності, на підвищення інвестиційної привабливості країни, запровадження ефективних механізмів контролю за використанням об’єктів державної та комунальної власності, а також на усунення суперечностей між Цивільним кодексом України та актами спеціального законодавства.
Зокрема, пропонується визнати таким, що втратив чинність, Господарський кодекс України, положення якого переважно не мають регулятивного ефекту, є декларативними за своїм змістом, а також суперечать іншим нормативно-правовим актам та загальним засадам цивільного законодавства.
За матеріалами:
Укрінформ
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