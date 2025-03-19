День фінансів: військовий облік для чоловіків за кордоном, «нульове розмитнення», активи для інвестування під час війни — Finance.ua

День фінансів: військовий облік для чоловіків за кордоном, «нульове розмитнення», активи для інвестування під час війни Сьогодні 17:45

У середу, 19 березня, 33 роки виповнилося ПриватБанку. Редакція Finance.ua щиро вітає банк з ювілеєм та зичить банку розвитку! Нехай попереду буде багато перемог та здобутків! До свята ми підготували цікаві цифри про банк.

Скільки людей працює на ФОПів. За За даними Державної податкової служби, кількість робочих місць, створених підприємцями, дещо зросла. На 259 тис. підприємців працюють 673 тис. осіб. Найбільше таких підприємців на Дніпропетровщині та у Києві, а найсуттєвіший приріст стався на Хмельниччині та Рівненщині.

У Мінекономіки повідомили, що з 18 березня фізичні особи — підприємці та самозайняті особи, які є людьми з інвалідністю, зможуть отримати від держави компенсацію за облаштування своїх робочих місць.

Зростання світової економіки. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Міжнародне рейтингове агентство Fitch погіршило прогноз зростання світової економіки в 2025 році до 2,3% з очікуваних у грудні 2,6%. У 2026 році підйом глобального ВВП може становити 2,2%, прогнозує агентство.

Водночас у лютому 2025 року ВВП України зріс на 0,7%, а за підсумками перших двох місяців року — на 1,1%.

Військовий облік дистанційно. Українські чоловіки віком від 18 до 60 років, які зараз перебувають за кордоном, Українські чоловіки віком від 18 до 60 років, які зараз перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік дистанційно. Міноборони протягом тижня повинно підготувати проєкт постанови, яка дозволить громадянам України за кордоном віком від 18 до 60 років стати на військовий облік без відвідання ТЦК і без проходження ВЛК.

«Нульове розмитнення». Група народних депутатів Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді два законопроєкти, які можуть внести певні зміни у Митний та Податковий кодекси щодо пільг на розмитнення транспортних засобів. Зможуть скористатися пільгами громадяни, що мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни, а також які є учасниками бойових дій, що зазнали поранення.

Активи, у які можна інвестувати під час війни. На На думку керуючого активами групи ICU в Україні Григорія Овчаренка, під час війни варто надавати перевагу двом речам: мінімізації ризиків та ліквідності. Найкращим інструментом для збереження і, можливо, навіть інвестицій є золото. Також варто звернути увагу на традиційні інструменти, такі як депозити і державні облігації.

Крім того, аналітики інвесткомпанії ICU розповіли, що відбувається з інфляцією в Україні та чого очікувати надалі.

Зі свого боку Finance.ua в новій статті розповідає про транспорт, як привабливий сектор для здійснення інвестування. Проаналізуємо основні види транспорту. Порівняємо рентабельність та визначимо, які з них для сучасного інвестора є найбільш перспективними:

Реформа системи професійної освіти. До Верховної Ради До Верховної Ради подали новий законопроєкт про професійну освіту. Він має встановити нові правові засади функціонування всієї системи професійної освіти. Документ передбачає, що 17 типів закладів професійно-технічної освіти, у тому числі «ПТУ» будуть замінені одним основним типом закладу — «професійний коледж» і декількома специфічними типами.

Додамо, що в Україні офіційно запроваджується нова категорія операторів — зовнішніх пілотів безпілотних літальних апаратів, які виконуватимуть завдання з аеророзвідки та виявлення вибухонебезпечних предметів.

€11 млрд від Німеччини. Уряд Німеччини Уряд Німеччини затвердив виділення €3 млрд на військову допомогу Україні у 2025 році та планує надати понад €8 млрд підтримки у 2026−2029 роках, що разом складе понад €11 млрд.

Від SWIFT відключили ще 11 російських банків. Євросоюз Євросоюз відключив 11 російських банків та дві небанківські кредитні організації від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT. Обмеження запроваджуються у рамках 16-го пакету санкцій ЄС, узгодженого у лютому 2025 року.

США готові значно посилити санкційний тиск на росію, повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент, хоча висловив переконання, що врегулювання війни, розпочатої рф проти України, можливе й без таких кроків.

Видатки держбюджету. За За даними Мінфіну, за січень і лютий 2025 року загальна сума видатків загального фонду держбюджету сягнула 538,2 млрд грн, що на 26,7% більше проти аналогічного періоду минулого року. Зокрема в лютому було витрачено 324,1 млрд грн.

Репарації. На порталі «Дія» На порталі «Дія» розширили можливості для подання заяв до міжнародного Реєстру збитків. Додали шість нових категорій заяв. Тепер українці можуть подати заяву в «Дії» про відшкодування за вимушене внутрішнє переміщення.

Еміграція українців стала однією з найпопулярніших тем останніх років. Згідно з офіційною статистикою міграційної служби України, в 2024 році було оформлено 1 614 документів для виїзду громадян України на постійне місце проживання за кордон.

Список об’єктів, по яких не повинна бити росія. Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський заявив , що Україна підготує список енергетичних, цивільних та інфраструктурних об’єктів, по яких росія не повинна бити згідно з імовірною домовленістю щодо часткового припинення вогню. Він наголосив, що така домовленість з рф може працювати лише за посередництва і гарантій США.

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