Видатки держбюджету за перші два місяці року суттєво зросли: на що пішли гроші — Finance.ua
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Видатки держбюджету за перші два місяці року суттєво зросли: на що пішли гроші

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Видатки держбюджету за перші два місяці року суттєво зросли: на що пішли гроші
Видатки держбюджету за перші два місяці року суттєво зросли: на що пішли гроші
За січень і лютий 2025 року загальна сума видатків загального фонду держбюджету сягнула 538,2 млрд грн, що на 26,7% більше проти аналогічного періоду минулого року. Зокрема в лютому було витрачено 324,1 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
У структурі видатків найбільше спрямовано:
  • 229,4 млрд грн — на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі в лютому — 119,4 млрд грн), або 42,6% від загального обсягу видатків, витрачених за січень — лютий 2025 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 49,5 млрд грн, або на 27,5%). Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 176,5 млрд гривень (у лютому — 91,8 млрд грн);
  • 70,2 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у лютому — 60,9 млрд грн), або 13% від загального обсягу видатків. У тому числі:
    — 39,1 млрд грн — для підтримки Збройних сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;
    — 22,3 млрд грн — перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;
  • 108,3 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у лютому — 49,8 млрд грн) або 20,1% від загального обсягу видатків, що на 18,8 млрд грн, або на 21% більше проти аналогічного періоду минулого року, у тому числі:
    — 35,6 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій;
    — 16,6 млрд грн — на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;
    — 9,8 млрд грн — для виплати житлових субсидій і пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу;
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  • 47,5 млрд грн — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у лютому — 43,1 млрд грн), або 8,8% від загального обсягу видатків. У тому числі:
    — 42 млрд грн — на придбання товарів для задоволення потреб Збройних сил України;
    — 3,4 млрд грн — на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;
  • 47,2 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у лютому — 32,7 млрд грн), або 8,8% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 11,6 млрд грн, або на 32,7%);
  • 25,2 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у лютому — 12,7 млрд грн), або 4,7% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 1,5 млрд грн, або на 6,3%).
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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