День фінансів: викрадення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині та шляхи стабілізації паливного ринку в Україні Вчора 17:45

У п’ятницю, 6 березня, увага всіх ЗМІ була прикута до подій навколо викрадених інкасаторів Ощадбанку в Угорщині. Розповідаємо, що наразі відомо про справу.

Викрадення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині

«Ощадбанк» заявив про викрадення в Угорщині своїх співробітників, а також двох автомобілів інкасаторської служби та цінностей. У банку наголошують, що вантаж був оформлений згідно з міжнародними правилами перевезень та чинних Європейських митних процедур. Обсяг цінностей, які знаходились у викрадених автівках, становив 40 млн дол. США, 35 млн євро, 9 кг золота.

Зі свого боку Національна поліція України розпочала кримінальні провадження.

Угорське видання index. hu повідомило , що працівників банку підозрюють у нібито причетності до справи про відмивання грошей. Там заявили, що серед затриманих осіб — колишній генерал української розвідки.

Також стало відомо , що сім українців, затриманих угорськими податковими та митними органами, будуть «вислані з Угорщини».

Уряд Угорщини показав фотографії готівки й золота, вилучених із інкасаторських автівок «Ощадбанку»:

Готівка і золото, які вилучили із інкасаторських автівок «Ощадбанку»

Міжнародні резерви України

Станом на 1 березня 2026 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 54 753,4 млн дол. США. Упродовж лютого їхній обсяг зменшився на 5,0%. У Нацбанку зазначили , що така динаміка пояснюється валютними інтервенціями та виплатами за державним боргом в іноземній валюті.

Стабілізація паливного ринку

Уряд почав реалізацію комплексу заходів для заспокоєння «шторму» на ринку пального в Україні, що виник на тлі новин про конфлікт на Близькому Сході. Зокрема, державна компанія «Укрнафта» реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою". Паралельно уряд працює з іншими операторами ринку та очікує від них відповідальної цінової політики.

Місця для авто з дітьми до 3 років

В Україні набрав чинності закон щодо паркування транспортних засобів, якими керують водії, що перевозять дітей віком до 3 років і мають відповідний розпізнавальний знак на автомобілі. Кількість таких паркомісць повинна становити не менше 5% від загальної кількості місць на парковці, але не менше одного місця.

Банківські рахунки українців

Як свідчать дані НБУ, один українець в середньому має два рахунки в банках. Загальна кількість користувачів, які мають рахунки в надавачів платіжних послуг, на початку 2026 року досягла 87,3 млн.

💰 Відмітимо, що депозити залишаються улюбленим інструментом українців для збереження своїх коштів. У лютому 2026 року банки почали активно знижувати відсоткові ставки за депозитами для фізичних осіб, відреагувавши на факт зниження облікової ставки від 15,5% до 15% річних. Одразу шість банків зробили це. Втім, частина банків досі залишила ставки без змін, побоюючись відтоку вкладників.

Введення в експлуатацію житла

За даними Держстату, в Україні обсяги введеного в експлуатацію нового житла за підсумками 2025 року зменшилися на 2,1% порівняно з аналогічним періодом 2024 року — до 9,55 млн кв. м. Найбільше житла введено в Київській області — 1,99 млн кв. м (22,5 тис. квартир), що на 2,3% більше за показник попереднього року.

Дані ЛУН та NV Бізнес свідчать , що в 2025 році на ринку з’явився 231 новий житловий комплекс, що на 16% більше, ніж у 2024 році.

Пастки інтернет-покупок

Онлайн-покупки давно стали частиною повсякденного життя. Водночас активність покупців у інтернеті приваблює і шахраїв, які використовують різні схеми, щоб виманити гроші або банківські дані. За посиланням нагадуємо про правила безпечного онлайн-шопінгу.

Реальні доходи населення

Національний банк повідомив , що в 2026 році реальні доходи населення продовжують зростати. У січні-лютому підвищення доходів забезпечили, зокрема, збільшення бюджетних витрат, пов’язаних із зарплатами у сферах освіти та охорони здоров’я, зростання мінімальної заробітної плати та збільшення середнього розміру пенсії.

Також регулятор повідомив , що попри складну зиму, у січні 2026 року з України виїхало менше громадян, ніж за аналогічний період минулого року.

Штрафи за паперову страховку

Міністерство внутрішніх справ пояснило , що в Україні не планують автоматично штрафувати водіїв, які мають паперові поліси автострахування замість електронних. Для цього наразі немає законодавчих підстав. Водночас відсутність страхового поліса може фіксуватися під час зупинки транспортного засобу поліцейськими, як і раніше.

У що інвестують різні покоління

Інвестування все частіше сприймається не як ризикована гра, а як інструмент для стабільності, захисту від інфляції та планування життя на різних етапах. Головною причиною інвестування найчастіше називають створення фінансової «подушки безпеки» — таку відповідь дали 51% інвесторів. У що інвестують різні покоління — розповідаємо тут

