Кому війна на Близькому Сході загрожує дефіцитом продуктів

Корабель із зерном

Деякі частини Близького Сходу відрізані від життєво важливого імпорту продовольства, оскільки судна уникають Ормузької протоки, що підвищує ризик дефіциту в Перській затоці та посилює тиск на і без того високі ціни на продукти харчування в Ірані.

Про це пише Financial Times.

Як доставляють продукти

Більшість суден, що перевозять зерно та продукти харчування для населення регіону Перської затоки, проходять через цей важливий водний шлях. З приблизно 30 мільйонів тонн зерна, імпортованого до регіону Перської затоки минулого року, близько 14 мільйонів тонн пішло до Ірану, причому більшість цих потоків проходили через Ормуз, згідно з даними компанії з аналізу сировинних товарів Kpler.

За оцінками Kpler, Саудівська Аравія імпортує близько 40 відсотків зернових та олійних культур через свої східні порти Перської затоки. Об’єднані Арабські Емірати імпортують близько 90 відсотків цих товарів через порт Джебель-Алі в Дубаї.

Вони також обробляють контейнерні продукти харчування та швидкопсувні товари для щонайменше чотирьох країн — ОАЕ, Саудівської Аравії, Бахрейну та Катару — обслуговуючи приблизно від 45 до 50 мільйонів людей.

Думка експерта

Аналітик Kpler Ішан Бхану сказав, що Іран матиме «серйозну продовольчу проблему», якщо ці збої продовжаться. Він попередив, що американські та ізраїльські удари загрожують зупинити ланцюги постачання продовольства та інфраструктуру в країні, і будь-яке переривання поставок лише посилить це.

«Існує безпосередній ризик продовольчої безпеки в регіоні», — сказав Крістіан Хендерсон, доцент кафедри близькосхідних досліджень та міжнародних відносин Лейденського університету в Нідерландах.

«Держави Перської затоки надзвичайно залежать від імпорту продуктів харчування». Він додав, що більш віддалені країни, такі як Ємен, Судан та Сомалі, які покладаються на ОАЕ як на «перевалочний пункт», також можуть зіткнутися з дефіцитом та зростанням цін.

Хоча Іран вирощує значну частину власних продуктів харчування, він імпортує багато зерна та олійних культур, які подрібнюють на кулінарну олію та багатий на білок борошно, що використовується в кормах для тварин. «Практично вся» кукурудза та великі обсяги сої та пшениці надходять через Ормузьку протоку, сказав Бхану. Якщо конфлікт продовжиться, цукор і чай також можуть закінчитися, попередили торгові експерти Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Інфографіка Financial Times.

Іран у вівторок заборонив будь-який експорт продуктів харчування та сільськогосподарської продукції до подальшого повідомлення, щоб надати пріоритет постачанню товарів першої необхідності своєму народу. Днем раніше міністр сільського господарства Ірану Голамреза Нурі-Гезельєх закликав громадян уникати панічних покупок.

«Майже двомісячний запас борошна розподілено між пекарнями», — сказав він, додавши, що уряд постачає товари першої необхідності «у достатніх кількостях і доставляє їх до магазинів».

Що було до війни

До початку війни, за словами офіційних осіб, 4 мільйони тонн пшениці зберігалися як стратегічні резерви, яких вистачить на чотири місяці споживання. Ще до останнього конфлікту зростання цін на продукти харчування призвело до голоду більшої кількості іранських домогосподарств.

За даними статистичного центру країни, інфляція на продукти харчування та напої зросла до понад 105 відсотків за іранський календарний місяць, що закінчився 19 лютого. Річна інфляція за той самий період становила 47,5 відсотка.

Щоб зупинити зростання бідності, Іран на початку січня запровадив програму продовольчих ваучерів, за якою 80 мільйонів іранців щомісяця отримують кредити у розмірі 10 мільйонів ріалів, приблизно 6 доларів, на придбання товарів першої необхідності.

Аналітики кажуть, що подальші перебої з імпортом зерна ризикують призвести до того, що ще більше домогосподарств опиниться у скрутному становищі, особливо враховуючи різке ослаблення ріала під загрозою подальшої ескалації.

Інші країни

Саудівська Аравія також може перенаправляти вантажі до портів на Червоному морі, тоді як ОАЕ можуть перенаправити частину торгівлі до інших портів, таких як Фуджейра, що знаходиться за межами Ормузької протоки. Але порт Фуджейра був розроблений переважно для експорту енергії та добрив і не відповідає контейнерним потужностям Джебель-Алі.

Кувейт, Катар та Бахрейн більш вразливі, оскільки не мають власних альтернативних великих глибоководних портів і значною мірою залежать від маршрутів поставок через Саудівську Аравію та ОАЕ.

Прогнози

Якщо перебої збережуться, сухопутні перевезення повинні будуть частково заповнити прогалину. За словами Гендерсона, багатші уряди, зокрема ОАЕ та Саудівської Аравії, мали фінансову спроможність покрити вищі імпортні витрати, якщо це було необхідно.

У крайніх випадках уряди могли б імпортувати дорогоцінні швидкопсувні товари, як це зробив Катар під час блокади 2017 року, сказав він. Наразі дефіцит в ОАЕ, схоже, відображає накопичення запасів, а не структурні збої в постачанні.

Міністерство економіки та туризму ОАЕ заявило в суботу, що стратегічні резерви країни товарів першої необхідності є «надійними, комплексними та диверсифікованими», і закликало людей уникати накопичення запасів.

