У «Дії» розширили категорії заяв на компенсацію за злочини рф — Finance.ua

У «Дії» розширили категорії заяв на компенсацію за злочини рф Сьогодні 17:40

У «Дії» розширили категорії заяв на компенсацію за злочини рф

На порталі «Дія» розширили можливості для подання заяв до міжнародного Реєстру збитків. Додали шість нових категорій заяв.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що зараз в Україні зареєстровано понад 3,3 млн внутрішньо переміщених осіб, ще мільйони людей уже повернулися додому.

«Подавайте заяву до міжнародного Реєстру збитків, якщо мали або маєте статус ВПО. Тепер кожен з них може подати заяву про відшкодування до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі», — повідомив Федоров.

Тепер українці можуть подати заяву в «Дії» про відшкодування за вимушене внутрішнє переміщення, а також:

серйозні тілесні ушкодження;

сексуальне насильство;

катування, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання;

позбавлення волі;

примусова праця або служба.

Кожна заява буде зафіксована в міжнародному Реєстрі збитків у Гаазі та стане основою майбутніх репарацій", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України дозволив подавати заявки до Міжнародного реєстру збитків ще за шістьма категоріями. Зокрема, йдеться про такі категорії: «Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна», «Втрата доступу та контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях», «Серйозні тілесні ушкодження», «Примусова праця».

Особи, які постраждали від зникнення безвісти близького члена сім’ї внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну, тепер можуть подавати заяви для відшкодування за Категорією A2.2 до Реєстру збитків, завданих агресією російської федерації проти України.

До Реєстру збитків за категоріями «Смерть близького члена сімʼї» та «Пошкодження або знищення житлового нерухомого майна» загалом подали заяви близько 14 тисяч українців.

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