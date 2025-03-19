В Україні з’явилася нова спеціальність — оператори БПЛА, які виявляють вибухівку — Finance.ua
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В Україні з’явилася нова спеціальність — оператори БПЛА, які виявляють вибухівку

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В Україні з’явилася нова спеціальність — оператори БПЛА, які виявляють вибухівку
В Україні з’явилася нова спеціальність — оператори БПЛА, які виявляють вибухівку
В Україні офіційно запроваджується нова категорія операторів — зовнішніх пілотів безпілотних літальних апаратів, які виконуватимуть завдання з аеророзвідки та виявлення вибухонебезпечних предметів.
Про це інформує пресслужба Міністерства оборони.
Відповідний стандарт затвердив Національний орган стандартизації України. Документ впроваджує ключові принципи та вимоги до застосування механізованих засобів розмінування (МЗР) під час очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Він набуде чинності 1 травня 2025 року.
Крім того, завдяки впровадженню цього стандарту:
  • регламентується використання різних типів МЗР — від засобів для обробки ґрунту до обладнання для виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • встановлюються вимоги до операторів МЗР, їхнього навчання та сертифікації;
  • унормовуються заходи безпеки під час експлуатації техніки, включно з дистанційним та автономним керуванням;
  • гармонізується національна нормативна база з міжнародними стандартами IMAS (International Mine Action Standards).
Розробку стандарту здійснювали фахівці Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки та інші зацікавлені сторони у сфері протимінної діяльності.
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Окремо варто зазначити, що для тестування механізованих засобів розмінування планується створення спеціального полігону. Це дозволить забезпечити перевірку техніки в реальних умовах, підвищуючи ефективність її використання.
Цей стандарт є важливим кроком для підвищення ефективності гуманітарного розмінування в Україні та впровадження передових світових практик у боротьбі з мінною загрозою.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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