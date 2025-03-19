В ICU розповіли, в які активи можна інвестувати під час війни з мінімальним ризиком — Finance.ua

В ICU розповіли, в які активи можна інвестувати під час війни з мінімальним ризиком Сьогодні 12:02 — Фондовий ринок

В ICU розповіли, в які активи можна інвестувати під час війни з мінімальним ризиком

Під час війни варто надавати перевагу двом речам: мінімізації ризиків та ліквідності. Найкращим інструментом для збереження і, можливо, навіть інвестицій є золото. Українці мають можливість купувати фізичне золото, в тому числі золоті монети.

Про це розповів керуючий активами групи ICU в Україні Григорій Овчаренко інтерв’ю Delo.ua

«З урахуванням того, що банківська система наразі витримує випробування війною, то за параметрами дохідності, ліквідності та ризиків варто звернути увагу на традиційні інструменти, такі як депозити і державні облігації. 99,9% українців можуть абсолютно безпечно інвестувати в цю категорію активів, отримувати помірний прибуток, і бути щасливим з точки зору досвіду інвестування», — розповів Овчаренко.

На його думку, під час війни не варто вкладатися в нерухомість. Цей актив зараз несе ризики недоотримання прибутку, або й взагалі фізичної втрати.

«Перспективним активом може бути земля сільськогосподарського призначення. Наразі вона недооцінена. Суттєвим фактором стримування ціни на землю є повномасштабна війна. Проте ми бачимо, що кількість угод, ліквідність і технології поступово дають можливість інвестування у цей напрямок без ризику втрати контролю за цією землею. Інвесторам я би рекомендував співпрацювати з відомими агрохолдингами, які орендують землю. Це запорука того, що земля знаходитиметься в довгостроковій сільськогосподарській обробці», — зазначив експерт.

Ідеться про локальні активи.

«Бо, як ми знаємо, Національний банк обмежив можливості для виводу інвестицій за межі України. Це добре з точки зору підтримки вітчизняної економіки, але не дуже добре з точки зору захисту цих інвестицій. Хоча прості та зрозумілі локальні інвестиції, на мій погляд, надійно захищені», — додав він.

Овчаренко також вважає, що врегулювання ринку криптоактивів, який де-факто існує в Україні, стане позитивним кроком на шляху створення легальних можливостей роботи з цим інструментом.

«Для більшості українців цей інструмент не підходить, бо згадана волатильність призводить до втрат. Можливо, певна категорія інвесторів може використовувати криптовалюти, зокрема, як інструмент платежу або зберігання коштів. Але більшості українців, у тому числі професійним інвесторам, я би не радив використовувати криптовалюти. Хоча, можливо, ця думка буде непопулярною серед тих, хто вже працює на ринку криптовалют», — підсумував експерт.

multi — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація: від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну. Завантажити можна за посиланням.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.