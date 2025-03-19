Як ФОП та самозайнятій особі з інвалідністю отримати компенсацію (деталі) — Finance.ua

Як ФОП та самозайнятій особі з інвалідністю отримати компенсацію (деталі) Сьогодні 16:32 — Особисті фінанси

Як ФОП та самозайнятій особі з інвалідністю отримати компенсацію (деталі)

З 18 березня фізичні особи — підприємці та самозайняті особи, які є людьми з інвалідністю, зможуть отримати від держави компенсацію за облаштування своїх робочих місць. Про це фізичні особи — підприємці та самозайняті особи, які є людьми з інвалідністю, зможуть отримати від держави компенсацію за облаштування своїх робочих місць. Про це пише Мінекономіки.

«Ми розширили доступ до програми й тепер отримати компенсацію за обладнання свого робочого місця спеціальними меблями, пристроями, придбання допоміжного устаткування, наприклад, підйомника чи пандуса, зможуть люди з інвалідністю, які є самозайнятими або ФОПами, чи люди, які планують відкрити свій бізнес. Сподіваємось, що програма допоможе ще більшій кількості людей облаштувати інклюзивний робочий простір. За час роботи ця програма вже стала підтримкою для більш як півтори тисячі роботодавців», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка — иіністерка економіки Юлія Свириденко.

Окрім того, відтепер роботодавці зможуть отримати компенсацію за облаштування робочого місця для ветерана з інвалідністю, який повернувся на роботу.

Раніше компенсації надавалися лише при новому працевлаштуванні. Якщо ветеран з пораненням повертався на своє робоче місце, роботодавцеві їх не виплачували, адже це не вважалося новим працевлаштуванням.

Сума

За умовами програми сума компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю становить:

до 120 тис. грн — за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю I групи;

— за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю I групи; до 80 тис. грн — для людей з інвалідністю II групи.

Подати заяву на отримання компенсації за облаштування робочого місця можна онлайн на порталі Дія або офлайн, звернувшись до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

Щоб подати заяву онлайн роботодавцю, фізичній особі-підприємцю (ФОП) та самозайнятій особі необхідно:

авторизуватися на порталі Дія за допомогою КЕП;

заповнити заяву: вказати дані про людину з інвалідністю та облаштоване робоче місце;

прикріпити документи, які підтверджують працевлаштування, купівлю допоміжних засобів та документ, який підтверджує інвалідність співробітника/ФОП/самозайнятої особи;

вказати IBAN свого рахунку;

підписати заяву КЕПом.

Розгляд заяви триває до 10 робочих днів. У разі позитивного рішення, протягом 5 днів кошти надійдуть на рахунок заявника.

Нагадаємо, програму надання компенсацій роботодавцям витрат на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю Уряд запровадив в серпні 2023 року.

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