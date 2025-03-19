Українська економіка зросла на 1,1% з початку року: основні драйвери — Finance.ua
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Українська економіка зросла на 1,1% з початку року: основні драйвери

Казна та Політика
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Українська економіка зросла на 1,1% з початку року: основні драйвери
Українська економіка зросла на 1,1% з початку року: основні драйвери
Як повідомили в Мінекономіки, у лютому 2025 року ВВП України зріс на 0,7%, а за підсумками перших двох місяців року — на 1,1%.
Як вказали там: «поки що ми йдемо навіть трохи вище нашого прогнозу на 1 квартал».
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Основні фактори зростання

Будівельна галузь, переробна промисловість та внутрішня торгівля. Про це повідомив Перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.
«Уповільнення темпів зростання економіки у лютому відбулося через ракетні обстріли об’єктів газовидобування та тимчасове зменшення активності експортерів. Водночас високе бюджетне фінансування відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, будівництва житла за програмами єВідновлення та єОселя, а також закупівлі вітчизняної продукції сектору ОПК компенсували ці негативні чинники», — розповів він.
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Зростання ВВП у лютому 2025 року також відбулось завдяки пожвавленню у внутрішній (роздрібній) торгівлі. У лютому продовжували покращуватись споживчі настрої — ця тенденція спостерігається четвертий місяць поспіль.
Програми відновлення та підтримки бізнесу сприяють розвитку переробної промисловості, зокрема завдяки міжнародній фінансовій допомозі. Виробництво будівельних матеріалів, продукції машинобудування та харчової промисловості демонструє позитивну динаміку. У секторі ОПК збільшуються виробничі потужності на фоні розширення оборонних замовлень. Металургія також активізується — зростає виготовлення чавуну, сталі та прокату.
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Водночас в сільському господарстві спостерігається зниження виробництва тваринницької продукції через збільшення собівартості її виробництва. Також зафіксовано падіння у добувній промисловості через ракетні обстріли видобувної газової інфраструктури та падіння у транспорті через тимчасове зменшення активності експортерів.
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Довідка Finance.ua:

  • У січні 2025 року зростання ВВП оцінювалось на рівні 1,5%.
  • Минулого року зростання було нерівномірним — 6,5% у I кварталі 2024 року порівняно з I кварталом 2023 року, у ІІ кварталі — 3,7%, у ІІІ кварталі — 2,0%.
  • Прогноз зростання ВВП, закладений до бюджету 2025 року — 2,7% за рік.
За матеріалами:
Finance.ua
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