Україна підготує список об’єктів, по яких не повинна бити росія — Finance.ua

Україна підготує список об’єктів, по яких не повинна бити росія Сьогодні 16:16 — Енергетика

Україна підготує список об’єктів, по яких не повинна бити росія

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна підготує список енергетичних, цивільних та інфраструктурних об’єктів, по яких росія не повинна бити згідно з імовірною домовленістю щодо часткового припинення вогню.

Про це він сказав на пресконференції з Президентом Фінляндії Александром Стуббом.

«Якщо у нас буде така домовленість — буде список об’єктів. Він у нас є — список цивільних, енергетичних та інфраструктурних об’єктів, цей список ми також обов’язково підготуємо і дамо нашим партнерам. І якщо росіяни не будуть бити по наших об’єктах, то ми не будемо бити по їхніх об’єктах», — сказав президент.

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Він наголосив, що така домовленість з рф може працювати лише за посередництва і гарантій США, оскільки з росією будь-які домовленості не працюють.

«Запевнень і слів путіна, що він дає наказ не бити по енергетиці, замало. Ця війна зробила нас дуже практичними людьми. Приклад — учорашній удар після слів путіна, що ударів по енергетиці і цивільній інфраструктурі не буде. Він сказав, що віддав наказ. І після цього було 145 ударних дронів, 4 ракети С-300, 2 балістичні ракети „Іскандер“. Були удари по залізниці, по підприємствах аграрної продукції, уражено 21 цивільний будинок. Слів недостатньо», — заявив Зеленський.

Що може потрапити до списку

Енергетична система України є однією з найбільших у Європі, охоплюючи генерацію, передачу, розподіл і споживання електроенергії. Вона включає різні типи електростанцій, розгалужену мережу електропередачі та інфраструктуру для забезпечення стабільності енергопостачання.

До складу енергетичної системи входять такі категорії електростанцій, які можуть увійти до списку критично важливих об’єктів:

Атомні електростанції (АЕС) — Запорізька (тимчасово окупована рф), Рівненська, Хмельницька та Південноукраїнська АЕС, що генерують понад 50% електроенергії країни. Також важливим є Чорнобильський комплекс, який залишається критичним для ядерної безпеки.

Теплові електростанції (ТЕС) і теплоелектроцентралі (ТЕЦ) — забезпечують резервне та маневрове навантаження, використовують вугілля, газ і мазут. Найбільші: Бурштинська, Криворізька, Трипільська ТЕС. Частина ТЕС зазнала значних руйнувань, зокрема Вуглегірська ТЕС захоплена, а Ладижинська та частково Криворізька мають суттєві пошкодження.

Гідроелектростанції (ГЕС) і гідроакумулюючі електростанції (ГАЕС) — Дніпровський каскад (Київська, Кременчуцька, Канівська ГЕС), Дністровська ГАЕС. Каховська ГЕС була зруйнована внаслідок російського теракту, що суттєво вплинуло на енергосистему.

Відновлювані джерела енергії (ВДЕ) — ключові вітрові та сонячні станції, що відіграють роль у забезпеченні енергетичної стійкості.

Магістральні електромережі

Критично важливими є високовольтні лінії (750, 330, 220 кВ), підстанції та розподільчі пункти, що забезпечують з’єднання між електростанціями та споживачами. Основний оператор — НЕК «Укренерго», а розподільчі мережі обслуговують оператори систем розподілу (обленерго). До ключових об’єктів належать:

підстанції 750 кВ — Запорізька, Вінницька, Київська;

високовольтні магістральні ЛЕП, що з’єднують основні енергетичні райони країни, наприклад, Південноукраїнська АЕС — Вінниця;

об’єкти резервного живлення для забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури.

Об’єкти розподілу електроенергії

До списку можуть увійти регіональні розподільчі станції 110 кВ і нижче, які обслуговують стратегічні підприємства, медичні установи, системи водопостачання та транспортну інфраструктуру. Зокрема:

підстанції, що живлять великі промислові центри (Дніпро, Запоріжжя, Харків);

об’єкти електроживлення залізничної інфраструктури, що критично важливі для перевезення вантажів та військової логістики;

розподільчі вузли великих міст, таких як Київський енергетичний вузол.

Інтеграція з європейською енергосистемою

Україна працює в об’єднаній енергосистемі ENTSO-E, тому міжнародні з’єднання можуть бути включені до переліку об’єктів, що потребують особливого захисту. До ключових елементів відносяться:

ЛЕП, що з’єднують Україну з європейськими країнами (лінії з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією);

підстанції, що забезпечують стабільний обмін потужністю між Україною та Європою;

Бурштинський енергоострів, який вже повністю інтегрований в європейську мережу.

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