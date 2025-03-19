Скільки українців переїхали на постійне проживання за кордон у 2024 році — Finance.ua

Скільки українців переїхали на постійне проживання за кордон у 2024 році Сьогодні 14:03 — Світ

Скільки українців переїхали на постійне проживання за кордон у 2024 році

Еміграція українців стала однією з найпопулярніших тем останніх років. Повномасштабна війна росії проти України, що розпочалася в лютому 2022 року, змусила мільйони українців шукати прихисток за кордоном. Багато з них після тимчасового проживання вирішили залишити свої домівки на довгий термін, а деякі навіть переїхали на постійне місце проживання за межі України.

Статистика еміграції у 2024 році

Згідно з офіційною статистикою міграційної служби України, в 2024 році було оформлено 1 614 документів для виїзду громадян України на постійне місце проживання за кордон.

У той же час, згідно з даними Євростату , станом на кінець 2024 року на території ЄС налічувалося близько 4,3 мільйона осіб, які покинули Україну через військові дії. Серед країн ЄС найбільше осіб, які отримали статус тимчасового захисту — з України. Їх прийняли:

Німеччина (1 161 450 осіб або 27,3% від загальної кількості),

Польща (991 630 осіб або 23,3%),

Чехія (388 625 осіб або 9,1%).

Станом на кінець 2024 року понад 98,3% отримувачів тимчасового захисту в ЄС становили громадяни України.

Що потрібно знати, щоб переїхати на постійне проживання за кордон?

Переїзд на постійне місце проживання за кордон є важливим і відповідальним кроком.

Для цього потрібно пройти кілька етапів, починаючи від підготовки необхідних документів і вибору країни для імміграції. Перш за все, важливо мати паспорт громадянина України та документи, що підтверджують ваше право на постійне місце проживання за кордоном, наприклад, візу або дозвіл на імміграцію.

Кожна країна має власні вимоги, тому варто ретельно вивчити їх, перш ніж ухвалити рішення.

Додатково необхідно буде надати підтвердження вашої фінансової спроможності для проживання в іншій країні та мати медичне страхування. Враховуючи усі ці умови, необхідно бути готовим до збору документів і виконання всіх формальностей, щоб успішно отримати дозвіл на проживання.

Після того, як ви прийняли рішення про переїзд, необхідно виконати кілька додаткових формальностей, пов’язаних з законодавством України.

Однією з основних вимог є зняття з реєстрації місця проживання в Україні. Це потрібно зробити в органах реєстрації за місцем вашого проживання, оскільки ви більше не будете вважатися постійним мешканцем України.

Також важливо отримати дозвіл на виїзд за кордон, якщо це передбачено законодавством України. У разі необхідності, ви повинні будете звернутися до відповідних державних органів для оформлення всіх документів, що підтверджують ваше право на виїзд і проживання за кордоном.

Типові помилки та проблеми при переїзді за кордон

Переїзд на постійне місце проживання може бути складним, і багато людей допускають низку помилок, які затримують процес:

Неправильно оформлені документи. Одна з найбільш поширених проблем — це неправильне заповнення заяв чи відсутність потрібних документів. Переконайтесь, що всі документи правильні та відповідають вимогам приймаючої країни.

Недооцінка термінів. Переїзд може зайняти більше часу, ніж очікується. Враховуйте всі етапи і будьте готові до очікувань та додаткових перевірок.

Неуважність до місцевих законів. Кожна країна має свої закони щодо іноземців. Недотримання цих вимог може призвести до відмови у наданні статусу чи депортації.

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