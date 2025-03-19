ЄС відключив від SWIFT ще 11 російських банків — Finance.ua

ЄС відключив від SWIFT ще 11 російських банків Сьогодні 10:44 — Фінтех і Картки

ЄС відключив від SWIFT ще 11 російських банків

Євросоюз 17 березня відключив 11 російських банків та дві небанківські кредитні організації від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT.

Йдеться про: «Ак Барс», «Уралсиб», «Сінара», «Точка», НРБанк, Росексімбанк, Прімсоцбанк, ББР-банк, Кузнецкбізнесбанк, «Кубань-кредит», Мірбізнесбанк, а також небанківські організації «Платіжний конструктор» та «Петербурзький розрахунковий центр».

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«Доцільно поширити обмежувальні заходи щодо <…> послуг з обміну фінансовими повідомленнями на певні російські кредитні організації чи організації, які є передплатниками послуг з обміну фінансовими повідомленнями, або російські дочірні компанії кредитних організацій третіх країн, які мають значення для російської фінансової та банківської системи і є або великими та важливими регіональними банками, які, отже, сприяють регіональним та федеральним фінансам та бізнесу, або банками, які сприяють значним транскордонним платежам», — зазначено у документі.

Обмеження запроваджуються у рамках 16-го пакету санкцій ЄС, узгодженого у лютому 2025 року.

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Під обмеження потрапили банки, які сприяли обходу санкцій.

Банки використовують SWIFT для проведення міжнародних розрахунків, тому відключення від цієї системи може ускладнити транскордонні перекази.

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