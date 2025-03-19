ЄС відключив від SWIFT ще 11 російських банків — Finance.ua

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ЄС відключив від SWIFT ще 11 російських банків

Фінтех і Картки
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ЄС відключив від SWIFT ще 11 російських банків
ЄС відключив від SWIFT ще 11 російських банків
Євросоюз 17 березня відключив 11 російських банків та дві небанківські кредитні організації від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT.
Йдеться про: «Ак Барс», «Уралсиб», «Сінара», «Точка», НРБанк, Росексімбанк, Прімсоцбанк, ББР-банк, Кузнецкбізнесбанк, «Кубань-кредит», Мірбізнесбанк, а також небанківські організації «Платіжний конструктор» та «Петербурзький розрахунковий центр».
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«Доцільно поширити обмежувальні заходи щодо <…> послуг з обміну фінансовими повідомленнями на певні російські кредитні організації чи організації, які є передплатниками послуг з обміну фінансовими повідомленнями, або російські дочірні компанії кредитних організацій третіх країн, які мають значення для російської фінансової та банківської системи і є або великими та важливими регіональними банками, які, отже, сприяють регіональним та федеральним фінансам та бізнесу, або банками, які сприяють значним транскордонним платежам», — зазначено у документі.
Обмеження запроваджуються у рамках 16-го пакету санкцій ЄС, узгодженого у лютому 2025 року.
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Під обмеження потрапили банки, які сприяли обходу санкцій.
Банки використовують SWIFT для проведення міжнародних розрахунків, тому відключення від цієї системи може ускладнити транскордонні перекази.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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