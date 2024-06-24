ЄС ввів санкції проти російського аналога SWIFT — Finance.ua

ЄС ввів санкції проти російського аналога SWIFT Сьогодні 20:30 — Світ

Європейський союз у межах 14-го санкційного пакету заборонив своїм компаніям, що не працюють у росії, використовувати «Систему передачі фінансових повідомлень» Банку росії, російського аналога SWIFT.

Це випливає з рішень Ради Європи, передає The Moscow Times.

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«Рада ухвалила заборонити використання „Системи передачі фінансових повідомлень“ (СПФП), спеціалізованої служби передачі повідомлень, розробленої Центральним банком росії для нейтралізації ефекту обмежувальних заходів. Організаціям ЄС, які працюють за межами росії, буде заборонено підключатися до СПФП або до аналогічних спеціалізованих сервісів обміну фінансовими повідомленнями», — йдеться у рішенні.

Крім того, фінансовим операторам ЄС буде заборонено здійснювати транзакції з юридичними особами, які включені до спеціального списку, які використовують СПФП за межами росії.

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Система передачі фінансових повідомлень стала основним каналом обміну фінансовою інформацією при проведенні внутрішньоросійських розрахунків за кореспондентськими рахунками, після того, як у 2022 році найбільші російські банки були відключені від міжнародної системи SWIFT.

Рада ЄС у 14-му пакеті санкцій проти росії також заборонила європейським партіям, громадським та дослідницьким організаціям отримувати будь-яке фінансування, що має російське походження.

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