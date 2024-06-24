ЄС розширив заборону на польоти над своєю територією для росії — Finance.ua

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ЄС розширив заборону на польоти над своєю територією для росії

Світ
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ЄС розширив заборону на польоти над своєю територією для росії
ЄС розширив заборону на польоти над своєю територією для росії
У новому пакеті санкцій проти росії, про ухвалення якого стало відомо у понеділок, 24 червня, міститься розширення заборони на польоти над територією ЄС.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.
Як зазначили у Раді ЄС, заборона на посадку на території ЄС, зліт з неї і проліт над нею тепер поширюється і на повітряні судна, що літають поза розкладом, якщо місце і час зльоту або посадки, приміром, під час польоту до місця відпустки або на ділову зустріч, фактично визначають російські фізичні або юридичні особи, структури або органи.
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Крім того, за запитом уповноважених органів країн ЄС оператори зобов’язані надавати їм інформацію про рейси, що прямують поза розкладом, включно з відомостями про власників повітряних суден і, можливо, їхніх пасажирів.
Новий санкційний пакет також передбачає розширення заборони на перевезення товарів автотранспортом на території ЄС, включно з транзитними перевезеннями, на перевізників з ЄС, від 25% частки в яких належить російським фізичним або юридичним особам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Європейська правда
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