Боррель розповів деталі 14-го пакета санкцій ЄС проти росії — Finance.ua

Боррель розповів деталі 14-го пакета санкцій ЄС проти росії
Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель розповів, які сектори економіки охоплює чотирнадцятий пакет санкцій проти росії, схвалений в четвер, 20 червня.
Про це, як повідомляє «Європейська правда», він написав у X (Twitter).
Боррель заявив, що 14-ий пакет санкцій ЄС проти росії — це «потужний набір індивідуальних та секторальних заходів, спрямованих на підрив воєнних зусиль росії проти України».
«Він націлений на військово-промисловий оборонний комплекс, фінансові послуги, енергетичний сектор, обхід санкцій, воєнні злочини, зокрема осіб, причетних до депортації українських дітей», — додав він.
Топдипломат ЄС зазначив, що нові санкції спрямовані на те, «щоб ускладнити для влади путіна підтримку його загарбницької війни», та запевнив у підтримці України з боку Євросоюзу.
Посли країн Євросоюзу узгодили 14-й пакет санкцій проти росії після понад місяця дискусій раніше у четвер.
Як повідомлялось, Німеччина гальмувала пакет санкцій через розширення заходів, які змусили б компанії ЄС гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати санкційні товари до рф.
Відомо, що в межах 14-го пакета санкцій Єврокомісія вперше запропонувала націлитись на кілька проєктів скрапленого природного газу і заборонити перевалку російського СПГ з ЄС до третіх країн.
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