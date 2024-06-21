Боррель розповів деталі 14-го пакета санкцій ЄС проти росії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Боррель розповів деталі 14-го пакета санкцій ЄС проти росії

Світ
29
Боррель розповів деталі 14-го пакета санкцій ЄС проти росії
Боррель розповів деталі 14-го пакета санкцій ЄС проти росії
Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель розповів, які сектори економіки охоплює чотирнадцятий пакет санкцій проти росії, схвалений в четвер, 20 червня.
Про це, як повідомляє «Європейська правда», він написав у X (Twitter).
Боррель заявив, що 14-ий пакет санкцій ЄС проти росії — це «потужний набір індивідуальних та секторальних заходів, спрямованих на підрив воєнних зусиль росії проти України».
Читайте також
«Він націлений на військово-промисловий оборонний комплекс, фінансові послуги, енергетичний сектор, обхід санкцій, воєнні злочини, зокрема осіб, причетних до депортації українських дітей», — додав він.
Топдипломат ЄС зазначив, що нові санкції спрямовані на те, «щоб ускладнити для влади путіна підтримку його загарбницької війни», та запевнив у підтримці України з боку Євросоюзу.
Посли країн Євросоюзу узгодили 14-й пакет санкцій проти росії після понад місяця дискусій раніше у четвер.
Читайте також
Як повідомлялось, Німеччина гальмувала пакет санкцій через розширення заходів, які змусили б компанії ЄС гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати санкційні товари до рф.
Відомо, що в межах 14-го пакета санкцій Єврокомісія вперше запропонувала націлитись на кілька проєктів скрапленого природного газу і заборонити перевалку російського СПГ з ЄС до третіх країн.
За матеріалами:
Європейська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.