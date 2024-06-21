Боррель розповів деталі 14-го пакета санкцій ЄС проти росії — Finance.ua

Боррель розповів деталі 14-го пакета санкцій ЄС проти росії Сьогодні 10:15 — Світ

Боррель розповів деталі 14-го пакета санкцій ЄС проти росії

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель розповів, які сектори економіки охоплює чотирнадцятий пакет санкцій проти росії , схвалений в четвер, 20 червня.

Про це, як повідомляє «Європейська правда», він написав у X (Twitter).

Боррель заявив, що 14-ий пакет санкцій ЄС проти росії — це «потужний набір індивідуальних та секторальних заходів, спрямованих на підрив воєнних зусиль росії проти України».

«Він націлений на військово-промисловий оборонний комплекс, фінансові послуги, енергетичний сектор, обхід санкцій, воєнні злочини, зокрема осіб, причетних до депортації українських дітей», — додав він.

Топдипломат ЄС зазначив, що нові санкції спрямовані на те, «щоб ускладнити для влади путіна підтримку його загарбницької війни», та запевнив у підтримці України з боку Євросоюзу.

Посли країн Євросоюзу узгодили 14-й пакет санкцій проти росії після понад місяця дискусій раніше у четвер.

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Як повідомлялось , Німеччина гальмувала пакет санкцій через розширення заходів, які змусили б компанії ЄС гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати санкційні товари до рф.

Відомо, що в межах 14-го пакета санкцій Єврокомісія вперше запропонувала націлитись на кілька проєктів скрапленого природного газу і заборонити перевалку російського СПГ з ЄС до третіх країн.

Європейська правда За матеріалами:

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