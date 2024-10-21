SWIFT тестуватиме транзакції з цифровими валютами — Finance.ua

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SWIFT тестуватиме транзакції з цифровими валютами

Криптовалюта
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SWIFT тестуватиме транзакції з цифровими валютами
SWIFT тестуватиме транзакції з цифровими валютами
Глобальна банківська мережа обміну повідомленнями SWIFT наступного року проведе тестування реальних транзакцій з токенізованими активами та цифровими валютами.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Банки та управлінці активами вже кілька років досліджують можливості «токенізації» традиційних активів, як-от облігацій. Вони сподіваються, що за допомогою цифрових одиниць — зазвичай токенів на базі блокчейну, які представляють частку базового активу — торгівля стане швидшою, дешевшою та ефективнішою, зокрема завдяки усуненню посередників, залучених у багатьох транзакціях.
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Проте, поки ці технології не отримали широкого визнання на ринку.
Близько 90% центральних банків світу також тестують цифрові валюти центральних банків (CBDC) — цифрові версії фіатних грошей, які полегшують торгівлю токенізованими активами. Монетарні органи намагаються освоїти технологічні новації, які дозволили виникнути криптовалютам, таким як біткоїн.
SWIFT, яка відіграє важливу роль у глобальній банківській системі, вже проводить випробування як CBDC, так і токенізованих активів. У березні компанія оголосила про запуск нової платформи для підключення CBDC, які розробляються, до існуючої фінансової системи.
Нагадаємо, міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів SWIFT розробляє власну глобальну інфраструктуру для оптимізації переказів та розрахунків за токенізованими активами.
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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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