Україна посіла друге місце у Східній Європі за обсягом криптотранзакцій — Finance.ua

Україна посіла друге місце у Східній Європі за обсягом криптотранзакцій Сьогодні 02:58 — Криптовалюта

Україна посіла друге місце у Східній Європі за обсягом криптотранзакцій

Україна посіла друге місце у Східній Європі за обсягом вартості отриманих криптоактивів із показником понад $100 млрд.

Це випливає зі звіту експертів Chainalysis під назвою The 2024 Geography of Crypto Report.

Становище регіону загалом

Згідно зі звітом, Східна Європа є четвертим за величиною крипторинком у світі. Частка цього регіону становить 11%.

Загальна передана ончейн вартість криптоактивів на цьому ринку в період із липня 2023 року до червня 2024 року становить $499,14 млрд. Більша частина припадає на централізовані криптобіржі (CEX) — $324 млрд. Експерти також відзначили зростання DeFi-сегмента, його показник сягнув $165,46 млрд.

Читайте також Яку крипту найчастіше купують власники криптовалют в Україні: результати дослідження

При цьому, як видно на графіку нижче, на відміну від інших ринків, обсяг криптовалютних потоків з кінця I кварталу 2024 року в Східній Європі зріс.

При цьому трохи більше половини обсягу припадає на інституціоналів (від $1 млн і більше), решта — переважно професійні трейдери (від $10 000 до $1 млн).

Становище України

У звіті підкреслюється, що Україна посіла шосте місце за рівнем прийняття криптоактивів. Згідно зі звітом, країна посідає друге місце в регіоні. На неї припадає понад $100 млрд від вартості всіх криптовалютних транзакцій. Вищий показник тільки у рф.

Як зазначили експерти, основні драйвери цього зростання в Україні — інституційні та професійні перекази.

Зазначимо, редакція Incrypted звернулася до Chainalysis за роз’ясненнями, які саме транзакції аналітики маркують у цьому випадку як «інституційні», оскільки станом на жовтень 2024 року в Україні немає нормативно-правового базису для криптоіндустрії. Отже, не може бути й переказів між юрособами, які часто підпадають під категорію інституціоналів.

На момент публікації редакція не отримала відповіді. Ми опублікуємо уточнення від експертів, щойно вона надійде.

Якщо слідувати графіку нижче, то, ймовірно, йдеться про великі перекази між фізособами.

«Інституційні та професійні криптоперекази в Україні різко зросли, оскільки багато хто шукає фінансову стабільність в умовах триваючої війни, а криптовалюти розглядаються як більш безпечна альтернатива. На цю тенденцію впливають такі глобальні чинники, як волатильність ринку, інфляція і санкції, пов’язані з війною, а також дедалі більший інтерес інституціональних інвесторів до біткоїн-ETF від таких компаній, як BlackRock», — цитують автори звіту коментар представника біржі WhiteBIT з цього приводу.

Читайте також Пишний розповів, чи є криптовалюта законним засобом платежу в Україні

Також експерти зазначили, що з минулого аналізованого періоду зріс обсяг покупок біткоїнів за гривню. Цей показник досяг $882,64 млн, згідно зі звітом. При цьому він почав зростати з березня 2024 року.

Варто зазначити, з початку березня 2023 року в Україні криптобіржі призупинили операції з гривневими банківськими картами. На момент написання обмеження досі не знято.

З огляду на це, які саме перекази з урахуванням гривні зазнали аналізу в рамках підготовки звіту, неясно. Ми звернулися за уточненням до аналітиків Chainalysis.

Що стосується рф, експерти відзначили зростання трафіку на сайтах бірж, які не вимагають проходження KYC. У Chainalysis пов’язують це з розширенням санкцій проти країни-агресора.

incrypted За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.