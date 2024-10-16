Пишний розповів, чи є криптовалюта законним засобом платежу в Україні — Finance.ua

Пишний розповів, чи є криптовалюта законним засобом платежу в Україні Сьогодні 14:55 — Криптовалюта

Пишний розповів, чи є криптовалюта законним засобом платежу в Україні

Єдиним законним засобом платежу в Україні є гривня, і це залишається принциповою позицією НБУ. Криптовалюта таким засобом не є.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляється в його інтерв’ю агентству « Інтерфакс-Україна ».

«Криптовалюту ми не розглядаємо як законний засіб платежу. Чи працюємо ми над цим викликом? Так, працюємо», — сказав він.

За його словами, відбулося кілька технічних місій МВФ для вивчення різного досвіду і напрацювання комплексних пропозицій щодо законодавчого врегулювання ринку віртуальних активів, які врахували б європейський досвід і вимоги щодо фінансового моніторингу.

Пишний вважає, що із запровадженням ліміту перекази з картки на картку у 150 тис. гривень на місяць із 1 жовтня 2024 року недобросовісні особи активніше використовуватимуть криптоактиви у своїй діяльності, і обсяг операцій із криптоактивами зросте.

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На його думку, сьогодні ринок віртуальних активів здебільшого обслуговує тіньовий обіг та схеми оптимізації.

«Я розумію, що це вимагає від нас і від інших стейкхолдерів відповідної реакції. Зокрема, з нашого боку ми посилили регуляції щодо фактів безліцензійної діяльності, яка часто-густо пов’язана з функціонуванням саме ринку віртуальних активів», — сказав голова НБУ.

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Довідка Finance.ua:

Майже 83% опитаних власників криптовалют в Україні використовують цифрові активи для інвестицій та зберігання вартості. Це випливає з результатів соціологічного дослідження, проведеного від імені MNBC.

В опитуванні взяли участь понад 800 респондентів, які дали інтерв’ю на криптоівентах у Києві, Львові та Одесі. Як стверджують ініціатори дослідження, його метою є виявлення ключових тенденцій у використанні криптовалют серед експертів.

Більшість опитаних використовують криптоактиви для інвестицій та зберігання вартості, ще 61,8% респондентів — для торгівлі на біржах, а 38,2% — для оплати покупок.

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